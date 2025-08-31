07:01 USA rozmieszczą w Japonii system rakietowy zdolny dosięgnąć celów w Chinach, Rosji i Korei Północnej

Amerykański system rakiet ziemia-ziemia Typhon zostanie tymczasowo rozmieszczony w bazie lotniczej piechoty morskiej USA w Iwakuni w Japonii. Wystrzeliwane z niego pociski mogą dosięgnąć celów w Chinach, Rosji i Korei Północnej. Jak podał japoński dziennik „The Japan Times” dostarczenie tego systemu do Japonii ma się zbiec z amerykańsko-japońskimi manewrami Resolute Dragon 2025, które w tym roku zaczną się 11 września. Stany Zjednoczone zdecydowały się na wykorzystanie w manewrach tego systemu po tym, jak rosyjskie wojsko przeprowadziło przed kilkoma dniami ćwiczenia na Morzu Japońskim.

06:44 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1284 dniu wojny

1284. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie Foto: PAP

06:30 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: