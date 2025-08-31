Aktualizacja: 31.08.2025 19:40 Publikacja: 31.08.2025 19:20
Foto: REUTERS/Manon Cruz
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przyznał, że „przygotowuje się na długotrwały charakter wojny na Ukrainie”. Jak wskazał, konflikty zbrojne zazwyczaj kończą się militarną porażką lub wyczerpaniem gospodarczym, a żadnego z tych scenariuszy nie dostrzega obecnie ani w przypadku Kijowa, ani Moskwy.
Merz w rozmowie z telewizją ZDF powiedział, że obecnie omawiane są zachodnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a nie wysłanie tam wojsk lądowych. - W obecnych okolicznościach temat wojsk lądowych na Ukrainie nie jest przedmiotem dyskusji – powiedział, zaznaczając, że dziś najważniejsze jest „wspieranie armii ukraińskiej”. Zaznaczył też, iż „zdaje sobie sprawę, że ta wojna może jeszcze długo trwać”.
Kanclerz Niemiec podkreślił – już po raz kolejny – że wojna nie może zakończyć się kapitulacją Ukrainy. Gdyby jednak Ukraina poniosła w wojnie porażkę i straciła niezależność, to – jak ostrzegł – Rosja może zaatakować kolejne kraje. - Wtedy pojutrze może przyjść kolej na nas - powiedział szef niemieckiego rządu.
Słowa Merza padły zaledwie dzień przed upływem terminu wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa na spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy w celu otwarcia drogi do rozmów pokojowych. Trump zagroził „konsekwencjami”, jeśli do takiego spotkania nie dojdzie.
Wcześniej w sobotę Merz ocenił, że przywódca Rosji Władimir Putin odpowiada „jeszcze większą agresją” na wysiłki krajów Europy i Stanów Zjednoczonych, by doprowadzić do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Tymczasem w ocenie rzecznika Kremla Europa utrudnia wysiłki Trumpa na rzecz pokoju. - Trudno przecenić wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego, a Rosja jest mu za to wdzięczna – stwierdził w sobotę Dmitrij Pieskow. - Natomiast „europejska partia wojny” podtrzymuje swoją determinację w kontynuowaniu konfliktu, co kontrastuje z podejściem prezydentów Rosji i USA, dążących do pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego – dodał, zaznaczając przy tym, że Rosja „będzie kontynuować specjalną operację wojskową (tak Rosja nazywa inwazje na Ukrainę - red.).
Po spotkaniu z Donaldem Trumpem na Alasce, które odbyło się w połowie sierpnia, przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dotychczas do rozmowy polityków jednak nie doszło.
W sobotę Donald Trump zapytany został o możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania USA-Ukraina-Rosja. - Dwustronne – nie wiem, ale trójstronne się odbędzie. Tylko wiecie, czasem ludzie nie są na to gotowi – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca – w odniesieniu do rozmów pokojowych – powiedział także, że „do tanga trzeba dwojga” oraz że ewentualne porozumienie musiałoby zostać wypracowane przez Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.
18 sierpnia, w poniedziałek po piątkowych rozmowach z Władimirem Putinem, Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami. Głównym tematem dyskusji były właśnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Sojusznicy rozważali możliwość udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa podobnych do Artykułu 5 NATO, ale poza Sojuszem. Podczas negocjacji prezydent USA Donald Trump potwierdził, że USA pomogą w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainie po wojnie, ale podkreślił jednocześnie, że główny ciężar powinien spoczywać na partnerach europejskich.
Foto: PAP
Trump wykluczył również wysłanie amerykańskich wojsk na Ukrainę. Stwierdził jednak, że Stany Zjednoczone mogą udzielić „powietrznego wsparcia” państwom Europy zaangażowanym w działania nad Dnieprem. Wśród państw gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę Trump wymienił Wielką Brytanię, Francję i Niemcy.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
