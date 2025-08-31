Aktualizacja: 31.08.2025 18:05 Publikacja: 31.08.2025 16:46
Foto: REUTERS/Alexander Zemlianichenko
Dmitrij Pieskow, którego cytuje agencja Reutera, odniósł się do wojny na Ukrainie oraz do rozmów dotyczących zakończenia konfliktu. Co powiedział rzecznik Kremla?
- Jesteśmy gotowi rozwiązać ten problem środkami politycznymi i dyplomatycznymi – zapewnił Pieskow, mówiąc o wojnie na Ukrainie. Dodał jednak jednocześnie, że Rosja „nie widzi wzajemności ze strony Kijowa w tej kwestii”. - Dlatego będziemy kontynuować „SMO” (specjalną operację wojskową, jak nazywa Rosja inwazje na Ukrainę - red.) - zapowiedział.
W ocenie rzecznika Kremla Europa utrudnia wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokoju na Ukrainie. - Trudno przecenić wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego, a Rosja jest mu za to wdzięczna – stwierdził. - Natomiast „europejska partia wojny” podtrzymuje swoją determinację w kontynuowaniu konfliktu, co kontrastuje z podejściem prezydentów Rosji i USA, dążących do pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego – dodał.
Media donoszą, że podobne zdanie ma część amerykańskich polityków. W sobotę portal Axios informował, że „niektórzy urzędnicy Białego Domu uważają, iż europejscy przywódcy publicznie wspierając wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie, ale za kulisami wcale nie dążą do tego celu”.
Po spotkaniu z Donaldem Trumpem na Alasce, które odbyło się w połowie sierpnia, przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dotychczas do rozmowy polityków jednak nie doszło.
W sobotę Donald Trump zapytany został o możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania USA-Ukraina-Rosja. - Dwustronne – nie wiem, ale trójstronne się odbędzie. Tylko wiecie, czasem ludzie nie są na to gotowi – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca – w odniesieniu do rozmów pokojowych – powiedział także, że „do tanga trzeba dwojga” oraz że ewentualne porozumienie musiałoby zostać wypracowane przez Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.
18 sierpnia, w poniedziałek po piątkowych rozmowach z Władimirem Putinem, Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami. Głównym tematem dyskusji były właśnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Sojusznicy rozważali możliwość udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa podobnych do Artykułu 5 NATO, ale poza Sojuszem. Podczas negocjacji prezydent USA Donald Trump potwierdził, że USA pomogą w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainie po wojnie, ale podkreślił jednocześnie, że główny ciężar powinien spoczywać na partnerach europejskich.
Foto: PAP
Trump wykluczył również wysłanie amerykańskich wojsk na Ukrainę. Stwierdził jednak, że Stany Zjednoczone mogą udzielić „powietrznego wsparcia” państwom Europy zaangażowanym w działania nad Dnieprem. Wśród państw gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę Trump wymienił Wielką Brytanię, Francję i Niemcy.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
