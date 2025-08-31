Dmitrij Pieskow, którego cytuje agencja Reutera, odniósł się do wojny na Ukrainie oraz do rozmów dotyczących zakończenia konfliktu. Co powiedział rzecznik Kremla?

Pieskow o rozmowach pokojowych. Wspomniał o dyplomacji, ale i kontynuacji „specjalnej operacji wojskowej”

- Jesteśmy gotowi rozwiązać ten problem środkami politycznymi i dyplomatycznymi – zapewnił Pieskow, mówiąc o wojnie na Ukrainie. Dodał jednak jednocześnie, że Rosja „nie widzi wzajemności ze strony Kijowa w tej kwestii”. - Dlatego będziemy kontynuować „SMO” (specjalną operację wojskową, jak nazywa Rosja inwazje na Ukrainę - red.) - zapowiedział.

W ocenie rzecznika Kremla Europa utrudnia wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokoju na Ukrainie. - Trudno przecenić wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego, a Rosja jest mu za to wdzięczna – stwierdził. - Natomiast „europejska partia wojny” podtrzymuje swoją determinację w kontynuowaniu konfliktu, co kontrastuje z podejściem prezydentów Rosji i USA, dążących do pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego – dodał.

Media donoszą, że podobne zdanie ma część amerykańskich polityków. W sobotę portal Axios informował, że „niektórzy urzędnicy Białego Domu uważają, iż europejscy przywódcy publicznie wspierając wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie, ale za kulisami wcale nie dążą do tego celu”.