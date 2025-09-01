04:35 Zatrzymano osobę podejrzaną o zamordowanie Andrija Parubija

Podejrzany o zabójstwo byłego przewodniczącego parlamentu Ukrainy został aresztowany w obwodzie chmielnickim. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski poinformował, że mężczyzna złożył już pierwsze zeznania. Informacje takie miał przekazać Zełenskiemu prokurator generalny Rusłan Krawczenko. Obecnie trwają czynności śledcze, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zabójstwa, które miało miejsce we Lwowie.

04:32 Rosjanie wyłączają gaz i prąd mieszkańcom okupowanej części obwodu ługańskiego

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu Ołeksij Charczenko. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że gaz i prąd jest wyłączany mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami, nawet jeśli są to niewielkie kwoty. Rosjanie mieli podjąć takie działania w czerwcu.

04:29 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie z ataku dronów na skład amunicji

Na pograniczu Ukrainy z obwodem kurskim operatorzy dronów ze straży granicznej zniszczyli też rosyjskiego drona lądowego oraz sprzęt łączności.

04:25 Władimir Putin spotka się w Chinach z przywódcami Indii, Turcji i Iranu

W niedzielę przywódca Rosji, który rozpoczął czterodniową wizytę w Chinach, rozmawiał już z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, a także premierem Armenii Nikolą Paszynianem i prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem. W poniedziałek spotkania dwustronne rozpocznie od rozmowy z premierem Indii Narendrą Modim. Potem będzie rozmawiał z Recepem Tayyipem Erdoğanem, prezydentem Turcji. Następnie spotka się z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Putin będzie rozmawiał też z premierami Kambodży i Nepalu.

04:22 W niedzielę wieczorem Rosjanie mieli strącić 25 ukraińskich dronów

Drony były strącane nad Morzem Czarnym (21), okupowanym Krymem (3) i nad Krajem Krasnodarskim (1).

04:21 Lotnisko w Kazaniu przestało przyjmować i odprawiać samoloty

O wstrzymaniu działań lotniska poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Wcześniej działanie zawiesiło lotnisko w Saratowie.

04:17 Władimir Putin chwali się budową szkół na okupowanej Ukrainie

W związku z obchodzonym w Rosji 1 września Dniem Wiedzy Władimir Putin oświadczył, że od 2020 roku w Rosji i na okupowanej Ukrainie zbudowano ponad 1 600 szkół. Putin podkreślił też, że w Rosji na uczelniach wyższych studiuje obecnie 3,8 mln osób. - Ważne zmiany jakościowe zachodzą na wszystkich poziomach – od przedszkoli po uniwersytety – podkreślił.

04:16 Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 1285 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 1285 dniu wojny Foto: PAP