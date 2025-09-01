Przed wybuchem wojny na Ukrainie Rosja domagała się od Zachodu zapewnienia, że NATO nie zostanie już rozszerzone na wschód. Rosjanie chcieli też, aby wojska i infrastruktura wojskowa NATO zostały usunięte z krajów, które wstąpiły do Sojuszu po 1997 roku, a więc m.in. z Polski.

W 2008 roku na szczycie NATO w Bukareszcie przywódcy państw NATO zadeklarowali, że w przyszłości Ukraina i Gruzja mogą zostać członkami NATO. W 2019 roku Ukraina wpisała do konstytucji, że jej celem jest wstąpienie do UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecnie jednak wejście Ukrainy do NATO wyklucza m.in. administracja Donalda Trumpa.

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 1285 dniu wojny Foto: PAP

W czasie szczytu na Alasce, gdzie 15 sierpnia Putin spotkał się z Trumpem, przywódca Rosji miał wymienić wykluczenie możliwości wejścia Ukrainy do NATO jako jeden z warunków porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Rosja domaga się też wykluczenia możliwości stacjonowania na Ukrainie wojsk zachodnich.

Musimy utrzymać międzynarodowy system z ONZ stanowiącym jego rdzeń i wspierać wielostronny system wymiany handlowej wraz z Światową Organizacją Handlu Xi Jinping, prezydent Chin

Xi Jinping apeluje o świat bez „zimnowojennej mentalności”

Tymczasem Xi Jinping, prezydent Chin, wzywał do sprzeciwiania się „zimnowojennej mentalności, konfrontacji bloków państw i zastraszaniu” na arenie międzynarodowej.