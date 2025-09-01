Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Władimir Putin w Chinach wskazuje powody wojny na Ukrainie

Przemawiając na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy, której szczyt odbywa się w chińskim Tiencinie, Władimir Putin przekonywał, że wojna na Ukrainie nie została wywołana pełnowymiarową agresją Rosji rozpoczętą 24 lutego 2022 roku.

Publikacja: 01.09.2025 10:42

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie przyczyny wybuchu wojny na Ukrainie wskazuje Władimir Putin?
  • Jakie stanowisko na temat rozszerzenia NATO przedstawiła Rosja przed wybuchem wojny?
  • Jaki apel skierował Xi Jinping podczas forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy?

Putin, występując w czasie spotkania przywódców państw tworzących Szanghajską Organizację Współpracy przekonywał, że wojna na Ukrainie wybuchła w wyniku „zamachu stanu na Ukrainie, który był wspierany i sprowokowany przez Zachód”. Putin nawiązał w ten sposób do protestów na kijowskim Majdanie Niepodległości z lat 2013 i 2014, czyli tzw. rewolucji godności, która doprowadziła do obalenia prorosyjskiego prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza. W odpowiedzi na tamte wydarzenia Rosjanie dokonali nielegalnej aneksji Krymu i wsparli prorosyjskich separatystów w Donbasie. 

Reklama
Reklama
Jakie państwa wchodzą w skład Szanghajskiej Organizacji Współpracy?

W skład Szanghajskiej Organizacji Współpracy wchodzi obecnie z 10 państw członkowskich: Chiny, Rosja, Indie, Iran, Pakistan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan. 

Organizacja została założona w 2001 roku przez Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan. 

Status państw obserwatorów lub partnerów dialogu mają w organizacji m.in. Armenia, Azerbejdżan, Kambodża, Nepal, Sri Lanka i Turcja.

Władimir Putin chce wyeliminowania „źródeł kryzysu”, które – jego zdaniem – doprowadziły do wojny

– Drugim powodem kryzysu są stałe próby Zachodu, by wciągnąć Ukrainę do NATO – dodał Putin. – Aby doszło do trwałego porozumienia ws. Ukrainy, źródła tego kryzysu, które wspomniałem, muszą być wyeliminowane – podkreślił. – Uczciwa równowaga w sferze bezpieczeństwa musi zostać przywrócona – dodał.

Reklama
Reklama

Przed wybuchem wojny na Ukrainie Rosja domagała się od Zachodu zapewnienia, że NATO nie zostanie już rozszerzone na wschód. Rosjanie chcieli też, aby wojska i infrastruktura wojskowa NATO zostały usunięte z krajów, które wstąpiły do Sojuszu po 1997 roku, a więc m.in. z Polski. 

W 2008 roku na szczycie NATO w Bukareszcie przywódcy państw NATO zadeklarowali, że w przyszłości Ukraina i Gruzja mogą zostać członkami NATO. W 2019 roku Ukraina wpisała do konstytucji, że jej celem jest wstąpienie do UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecnie jednak wejście Ukrainy do NATO wyklucza m.in. administracja Donalda Trumpa. 

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 1285 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 1285 dniu wojny

Foto: PAP

W czasie szczytu na Alasce, gdzie 15 sierpnia Putin spotkał się z Trumpem, przywódca Rosji miał wymienić wykluczenie możliwości wejścia Ukrainy do NATO jako jeden z warunków porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Rosja domaga się też wykluczenia możliwości stacjonowania na Ukrainie wojsk zachodnich. 

Musimy utrzymać międzynarodowy system z ONZ stanowiącym jego rdzeń i wspierać wielostronny system wymiany handlowej wraz z Światową Organizacją Handlu

Xi Jinping, prezydent Chin

Xi Jinping apeluje o świat bez „zimnowojennej mentalności”

Tymczasem Xi Jinping, prezydent Chin, wzywał do sprzeciwiania się „zimnowojennej mentalności, konfrontacji bloków państw i zastraszaniu” na arenie międzynarodowej. 

Reklama
Reklama

– Musimy utrzymać międzynarodowy system z ONZ stanowiącym jego rdzeń i wspierać wielostronny system wymiany handlowej wraz ze Światową Organizacją Handlu – mówił Xi. 

Przywódca Chin wyraził też zadowolenie z powiększania się liczby członków Szanghajskiej Organizacji Wojskowej, mówiąc, że w jej ramach budowany jest nowy model „prawdziwej wielobiegunowości”. 

Xi Jinping apelował do państw tworzących organizację, by wykorzystywali swoje rynki jako narzędzie do pobudzenia handlu i inwestycji. Dodał, że Chiny przekażą 2 mld juanów (ok. 280 mln dolarów) w postaci dotacji dla państw tworzących Szanghajską Organizację Współpracy i kolejne 10 mld juanów (ok. 1,4 mld dol.) na pożyczkę dla konsorcjum bankowego Szanghajskiej Organizacji Współpracy. 

Szczyt organizacji w Tiencinie jest największym takim wydarzeniem od 2002 roku, gdy organizacja ta powstała. Do Chin z pierwszą wizytą od siedmiu lat przybył m.in. przywódca Indii, Narendra Modi, który w poniedziałek rozmawiał na marginesie szczytu z Putinem. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Azja Chiny Osoby Władimir Putin Xi Jinping Narendra Modi

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie przyczyny wybuchu wojny na Ukrainie wskazuje Władimir Putin?
  • Jakie stanowisko na temat rozszerzenia NATO przedstawiła Rosja przed wybuchem wojny?
  • Jaki apel skierował Xi Jinping podczas forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy?
Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nicolás Maduro i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump szykuje USA do nowej inwazji? Byłby z tego nowy Irak
Kaja Kallas
Dyplomacja
Rosja nie odzyska swoich pieniędzy, jeśli nie zapłaci Ukrainie?
Władimir Putin
Dyplomacja
Władimir Putin jedzie do Xi Jinpinga. „Nie korzystamy już z dolarów, ani euro”
Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan
Dyplomacja
Turcja zrywa stosunki handlowe i gospodarcze z Izraelem. W tle wojna w Gazie
Bruksela i krajowe fundusze wspierają firmy rolno-spożywcze
Materiał Promocyjny
Bruksela i krajowe fundusze wspierają firmy rolno-spożywcze
Siedziba ambasady Iranu w Canberze
Dyplomacja
Ambasador Iranu dostał siedem dni na opuszczenie Australii
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie