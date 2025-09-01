Aktualizacja: 01.09.2025 11:06 Publikacja: 01.09.2025 10:42
Władimir Putin
Foto: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS
Putin, występując w czasie spotkania przywódców państw tworzących Szanghajską Organizację Współpracy przekonywał, że wojna na Ukrainie wybuchła w wyniku „zamachu stanu na Ukrainie, który był wspierany i sprowokowany przez Zachód”. Putin nawiązał w ten sposób do protestów na kijowskim Majdanie Niepodległości z lat 2013 i 2014, czyli tzw. rewolucji godności, która doprowadziła do obalenia prorosyjskiego prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza. W odpowiedzi na tamte wydarzenia Rosjanie dokonali nielegalnej aneksji Krymu i wsparli prorosyjskich separatystów w Donbasie.
W skład Szanghajskiej Organizacji Współpracy wchodzi obecnie z 10 państw członkowskich: Chiny, Rosja, Indie, Iran, Pakistan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan.
Organizacja została założona w 2001 roku przez Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan.
Status państw obserwatorów lub partnerów dialogu mają w organizacji m.in. Armenia, Azerbejdżan, Kambodża, Nepal, Sri Lanka i Turcja.
– Drugim powodem kryzysu są stałe próby Zachodu, by wciągnąć Ukrainę do NATO – dodał Putin. – Aby doszło do trwałego porozumienia ws. Ukrainy, źródła tego kryzysu, które wspomniałem, muszą być wyeliminowane – podkreślił. – Uczciwa równowaga w sferze bezpieczeństwa musi zostać przywrócona – dodał.
Przed wybuchem wojny na Ukrainie Rosja domagała się od Zachodu zapewnienia, że NATO nie zostanie już rozszerzone na wschód. Rosjanie chcieli też, aby wojska i infrastruktura wojskowa NATO zostały usunięte z krajów, które wstąpiły do Sojuszu po 1997 roku, a więc m.in. z Polski.
W 2008 roku na szczycie NATO w Bukareszcie przywódcy państw NATO zadeklarowali, że w przyszłości Ukraina i Gruzja mogą zostać członkami NATO. W 2019 roku Ukraina wpisała do konstytucji, że jej celem jest wstąpienie do UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecnie jednak wejście Ukrainy do NATO wyklucza m.in. administracja Donalda Trumpa.
Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 1285 dniu wojny
Foto: PAP
W czasie szczytu na Alasce, gdzie 15 sierpnia Putin spotkał się z Trumpem, przywódca Rosji miał wymienić wykluczenie możliwości wejścia Ukrainy do NATO jako jeden z warunków porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Rosja domaga się też wykluczenia możliwości stacjonowania na Ukrainie wojsk zachodnich.
Xi Jinping, prezydent Chin
Tymczasem Xi Jinping, prezydent Chin, wzywał do sprzeciwiania się „zimnowojennej mentalności, konfrontacji bloków państw i zastraszaniu” na arenie międzynarodowej.
– Musimy utrzymać międzynarodowy system z ONZ stanowiącym jego rdzeń i wspierać wielostronny system wymiany handlowej wraz ze Światową Organizacją Handlu – mówił Xi.
Przywódca Chin wyraził też zadowolenie z powiększania się liczby członków Szanghajskiej Organizacji Wojskowej, mówiąc, że w jej ramach budowany jest nowy model „prawdziwej wielobiegunowości”.
Xi Jinping apelował do państw tworzących organizację, by wykorzystywali swoje rynki jako narzędzie do pobudzenia handlu i inwestycji. Dodał, że Chiny przekażą 2 mld juanów (ok. 280 mln dolarów) w postaci dotacji dla państw tworzących Szanghajską Organizację Współpracy i kolejne 10 mld juanów (ok. 1,4 mld dol.) na pożyczkę dla konsorcjum bankowego Szanghajskiej Organizacji Współpracy.
Szczyt organizacji w Tiencinie jest największym takim wydarzeniem od 2002 roku, gdy organizacja ta powstała. Do Chin z pierwszą wizytą od siedmiu lat przybył m.in. przywódca Indii, Narendra Modi, który w poniedziałek rozmawiał na marginesie szczytu z Putinem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pętla zaciska się wokół szyi dyktatora Wenezueli Nicolása Maduro. Co najmniej siedem amerykańskich okrętów zbliż...
Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas przed nieformalnym spotkaniem szefów MSZ państw UE w Kopenhadze wypowiedziała...
Przed wizytą w Chinach Władimir Putin udzielił wywiadu chińskiej agencji Xinhua. Przywódca Rosji mówi w nim m.in...
Z powodu wojny w Strefie Gazy Turcja podjęła decyzję o całkowitym zerwaniu wszelkich więzi handlowych i gospodar...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Australia oskarżyła Iran o podpalenia dwóch obiektów związanych ze społecznością żydowską w Sydney i Melbourne,...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas