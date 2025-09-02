Aktualizacja: 02.09.2025 04:46 Publikacja: 02.09.2025 04:46
Rozminowane zostało 5 653,77 hektara użytków rolnych, 7,64 km dróg oraz 66,94 km linii kolejowych. Zneutralizowano 8 410 min i innych ładunków wybuchowych.
Na nagraniu widać, jak żołnierze 33. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej ukraińskiej armii, z pomocą dronów, powstrzymują próbę przełamania ukraińskich linii obronnych podjętą przez dwa pojazdy opancerzone.
Gubernator obwodu sumskiego, Ołeh Hrihorow poinformował, że w stolicy obwodu doszło do pożaru po ataku dronów na budynki niemieszkalne. Z wstępnych ustaleń wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Z kolei mer miasta, Artiem Kobzar, informował w nocy o dwóch eksplozjach, które były efektem uderzeń dronów w budynek niemieszkalny.
Stojący na czele lokalnej rady miejskiej Wołodymyr Wowkotrub poinformował, że Biała Cerkiew była celem ataku dronów drugą noc z rzędu. W wyniku ataku w mieście wybuchł pożar. Zginęła co najmniej jedna osoba, są również ranni. Gubernator obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik poinformował, że zwłoki mężczyzny znaleziono podczas gaszenia pożaru, który objął garaże. W ataku uszkodzone zostały również wielopiętrowe budynki mieszkalne, budynki zakładów przemysłowych oraz lokale usługowe.
W sierpniu żołnierze ukraińskiego zgrupowania operacyjno-taktycznego Dniepr (w przeszłości – Chortyca) wyeliminowali 21 668 rosyjskich żołnierzy, a także zniszczyli 63 czołgi, 102 pojazdy opancerzone, 71 składów paliw i 148 składów amunicji. W ciągu miesiąca Rosjanie stracili na froncie wschodnim również 805 haubic i moździerzy, 16 wyrzutni rakiet, 3 ciężkie miotacze ognia, 124 zestawy do walki radioelektronicznej, cztery zestawy przeciwlotnicze, 1 948 samochodów, 1 013 jednostek sprzętu specjalnego.
O ataku poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow. Ranna została mieszkanka wsi Bielenkoje oraz 18-letnia mieszkanka miasta Grajworon. Z kolei w rejonie wałujskim w wyniku ataku dronów uszkodzone zostały linie wysokiego napięcia, co pozbawiło prądu część wsi Orechowo.
P.o. gubernatora obwodu rostowskiego, Jurij Sliusar poinformował o ataku ukraińskich dronów, po którym dwa wielopiętrowe budynki w Rostowie nad Donem stanęły w płomieniach. Sliusar zaznaczył, że według wstępnych doniesień w ataku nikt nie ucierpiał.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1286 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W obwodzie chmielnickim z...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rozminowane zostało 5 653,77 hektara użytków rolnych, 7,64 km dróg oraz 66,94 km linii kolejowych. Zneutralizowano 8 410 min i innych ładunków wybuchowych.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W obwodzie chmielnickim zatrzymano mężcz...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 29 na 30 sierpnia Rosja przepro...
Gośćmi dziewiątego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli ekonomista Tomasz Korab, Equ...
Prezydent USA Donald Trump odwołał ochronę Secret Service dla byłej wiceprezydent i jego demokratycznej rywalki...
Od 29 sierpnia 2025 r. młodzi Ukraińcy w wieku od 18 do 22 lat mogą swobodnie wyjeżdżać z Ukrainy nawet w czasie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas