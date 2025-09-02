04:42 W sierpniu Ukraińcy rozminowali teren o powierzchni niemal 6 tys. hektarów

Rozminowane zostało 5 653,77 hektara użytków rolnych, 7,64 km dróg oraz 66,94 km linii kolejowych. Zneutralizowano 8 410 min i innych ładunków wybuchowych.

04:39 Ukraińska armia publikuje nagranie z powstrzymania rosyjskiego natarcia

Na nagraniu widać, jak żołnierze 33. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej ukraińskiej armii, z pomocą dronów, powstrzymują próbę przełamania ukraińskich linii obronnych podjętą przez dwa pojazdy opancerzone.

04:37 Pożar w Sumach po ataku dronów

Gubernator obwodu sumskiego, Ołeh Hrihorow poinformował, że w stolicy obwodu doszło do pożaru po ataku dronów na budynki niemieszkalne. Z wstępnych ustaleń wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Z kolei mer miasta, Artiem Kobzar, informował w nocy o dwóch eksplozjach, które były efektem uderzeń dronów w budynek niemieszkalny.

04:30 Pożar w miejscowości Biała Cerkiew po ataku rosyjskich dronów

Stojący na czele lokalnej rady miejskiej Wołodymyr Wowkotrub poinformował, że Biała Cerkiew była celem ataku dronów drugą noc z rzędu. W wyniku ataku w mieście wybuchł pożar. Zginęła co najmniej jedna osoba, są również ranni. Gubernator obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik poinformował, że zwłoki mężczyzny znaleziono podczas gaszenia pożaru, który objął garaże. W ataku uszkodzone zostały również wielopiętrowe budynki mieszkalne, budynki zakładów przemysłowych oraz lokale usługowe.

04:27 Ukraińska armia podsumowuje straty zadane Rosjanom na froncie wschodnim

W sierpniu żołnierze ukraińskiego zgrupowania operacyjno-taktycznego Dniepr (w przeszłości – Chortyca) wyeliminowali 21 668 rosyjskich żołnierzy, a także zniszczyli 63 czołgi, 102 pojazdy opancerzone, 71 składów paliw i 148 składów amunicji. W ciągu miesiąca Rosjanie stracili na froncie wschodnim również 805 haubic i moździerzy, 16 wyrzutni rakiet, 3 ciężkie miotacze ognia, 124 zestawy do walki radioelektronicznej, cztery zestawy przeciwlotnicze, 1 948 samochodów, 1 013 jednostek sprzętu specjalnego.

04:24 Dwie osoby ranne w ataku dronów na obwód biełgorodzki

O ataku poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow. Ranna została mieszkanka wsi Bielenkoje oraz 18-letnia mieszkanka miasta Grajworon. Z kolei w rejonie wałujskim w wyniku ataku dronów uszkodzone zostały linie wysokiego napięcia, co pozbawiło prądu część wsi Orechowo.

04:21 Pożary w Rostowie nad Donem po ataku ukraińskich dronów

P.o. gubernatora obwodu rostowskiego, Jurij Sliusar poinformował o ataku ukraińskich dronów, po którym dwa wielopiętrowe budynki w Rostowie nad Donem stanęły w płomieniach. Sliusar zaznaczył, że według wstępnych doniesień w ataku nikt nie ucierpiał.

04:19 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1286 dniu wojny:

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1286 dniu wojny Foto: PAP

