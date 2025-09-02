- Jeśli zastanawiamy się czy Rosja zgodnie z prawem posiada południowe Kuryle, to tutaj nie ma o czym dyskutować. W 1945 roku armia radziecka i marynarka przeprowadziły operację wyzwoleńczą, przywracając naszemu państwu ziemie, które zostały tymczasowo odebrane czterdzieści lat wcześniej, w wyniku wojny rosyjsko-japońskiej (z lat 1904-1905 – red.) - stwierdził Patruszew.

Wyspy Kurylskie Foto: PAP

Nikołaj Patruszew: Japonia ma roszczenia wobec Kuryli z powodów gospodarczych

Chodzi o wyspy Iturup, Kunaszir, Szikotan oraz grupę wysepek Habomai znajdujące się między rosyjskim półwyspem Kamczatka a japońską wyspą Hokkaido. Rosja określa te wyspy mianem Kuryli Południowych i uważa, że w wyniku II wojny światowej i postanowień konferencji w Jałcie oraz traktatu pokojowego z San Francisco z 1951 roku, zawartego przez Japonię z grupą państw, z którymi Japończycy prowadzili wojnę, wyspy te są częścią Rosji (wcześniej ZSRR). Z kolei Japonia uważa, że wyspy te stanowią część jej terytorium - i powołuje się na traktaty z Rosją z XIX wieku. Spór o suwerenność nad wyspami sprawił, że Japonia i ZSRR/Rosja nie zawarły formalnego porozumienia pokojowego po zakończeniu II wojny światowej.

Patruszew ocenił, że Japonia „przygotowuje nowy grunt pod czynienie nowych roszczeń terytorialnych”, w tym roszczeń dotyczących wód mórz oblewających Rosję, co bezpośrednio godzi w rosyjskie interesy jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe".