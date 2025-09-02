Rzeczpospolita
Wydarzenia
Doradca Władimira Putina: Japonia przygotowuje grunt pod roszczenia terytorialne wobec Rosji

Rosja ma pełne prawo do trzech wysp i grupy wysepek składających się na archipelag Wysp Kurylskich, które Japonia określa mianem Terytoriów Północnych - przekonywał w rozmowie z dziennikiem „Argumenty i Fakty” doradca Władimira Putina, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew.

Publikacja: 02.09.2025 10:07

Nikołaj Patruszew

Nikołaj Patruszew

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

- Jeśli zastanawiamy się czy Rosja zgodnie z prawem posiada południowe Kuryle, to tutaj nie ma o czym dyskutować. W 1945 roku armia radziecka i marynarka przeprowadziły operację wyzwoleńczą, przywracając naszemu państwu ziemie, które zostały tymczasowo odebrane czterdzieści lat wcześniej, w wyniku wojny rosyjsko-japońskiej (z lat 1904-1905 – red.) - stwierdził Patruszew.

Wyspy Kurylskie

Wyspy Kurylskie

Foto: PAP

Nikołaj Patruszew: Japonia ma roszczenia wobec Kuryli z powodów gospodarczych

Chodzi o wyspy  Iturup, Kunaszir, Szikotan oraz grupę wysepek Habomai znajdujące się między rosyjskim półwyspem Kamczatka a japońską wyspą Hokkaido. Rosja określa te wyspy mianem Kuryli Południowych i uważa, że w wyniku II wojny światowej i postanowień konferencji w Jałcie oraz traktatu pokojowego z San Francisco z 1951 roku, zawartego przez Japonię z grupą państw, z którymi Japończycy prowadzili wojnę, wyspy te są częścią Rosji (wcześniej ZSRR). Z kolei Japonia uważa, że wyspy te stanowią część jej terytorium - i powołuje się na traktaty z Rosją z XIX wieku. Spór o suwerenność nad wyspami sprawił, że Japonia i ZSRR/Rosja nie zawarły formalnego porozumienia pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. 

Patruszew ocenił, że Japonia „przygotowuje nowy grunt pod czynienie nowych roszczeń terytorialnych”, w tym roszczeń dotyczących wód mórz oblewających Rosję, co bezpośrednio godzi w rosyjskie interesy jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe". 

Czy Polska weźmie udział w wyścigu po bombę atomową? Domino może ruszyć w Azji
Plus Minus
Czy Polska weźmie udział w wyścigu po bombę atomową? Domino może ruszyć w Azji
Według Patruszewa Japonia kieruje się tu „wyłącznie interesami gospodarczymi”. - Dziś Japonia nie potrzebuje sprawiedliwości w sprawie tzw. Terytoriów Północnych, ale zasobów. Zasobów mineralnych i biologicznych. Morskie głębiny w pobliżu Wysp Kurylskich mają unikalną hydrografię, prądy morskie przynoszą tu pokarm z dna dla ogromnych ławic ryb. Dlatego „zaniepokojenie” Tokio jest oparte wyłącznie na interesach gospodarczych - ocenił. 

Patruszew skomentował w ten sposób oświadczenie szefa MSZ Japonii, Takeshiego Iwayi, który stwierdził, że w 1945 roku Rosja zaatakowała Japonię (ZSRR przystąpił do wojny z Japonią 8 sierpnia 1945 roku) i zajęła południową część archipelagu Wysp Kurylskich. Japonia uważa, że ZSRR atakując ją złamał pakt o nieagresji zawarty między tymi krajami 13 kwietnia 1941 roku. Traktat miał obowiązywać do 13 kwietnia 1946 roku. W 1941 roku uchronił on ZSRR przed wojną na dwa fronty, po tym jak ZSRR został zaatakowany przez swojego dotychczasowego sojusznika, Niemcy. 

Jeśli chodzi o środki przenoszenia głowic jądrowych, japoński potencjał rakietowy jest bardzo poważny

Nikołaj Patruszew, doradca Władimira Putina

Nikołaj Patruszew: Japonia może stworzyć arsenał nuklearny w ciągu kilku lat

Patruszew w rozmowie z rosyjskim dziennikiem mówił też, że zasoby, którymi dysponuje Japonia pozwalają jej na budowę własnego arsenału broni atomowej w ciągu kilku lat. 

- Biorąc pod uwagę potencjał przemysłowy i techniczny, (Japonia) jest zdolna stworzyć własny arsenał atomowy w ciągu kilku lat. Japońskie media piszą już otwarcie, że kraj zgromadził wystarczające rezerwy plutonu potrzebne do celów militarnych – stwierdził były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.  

- Jeśli chodzi o środki przenoszenia głowic jądrowych, japoński potencjał rakietowy jest bardzo poważny. Wystarczy przypomnieć ich osiągnięcia w badaniu kosmosu – ocenił. 

Patruszew przypomniał też, że Japonia miała własny program nuklearny w czasie II wojny światowej. - Ale porażka w 1945 roku doprowadziła do zawieszenia tego programu na wiele lat – dodał. 

Źródło: rp.pl

Nikołaj Patruszew: Japonia ma roszczenia wobec Kuryli z powodów gospodarczych

