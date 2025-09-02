Aktualizacja: 02.09.2025 16:25 Publikacja: 02.09.2025 15:32
Podejrzany o zabójstwo Andrija Parubija
Andrij Parubij, były przewodniczący ukraińskiego parlamentu, zginął w sobotę w pobliżu swego domu we Lwowie. Moment zamachu nagrały kamery miejskiego monitoringu.
Na opublikowanych przez ukraińskie media nagraniach widać było, jak przebrany za kuriera zabójca, poruszający się na rowerze elektrycznym, z bliskiej odległości oddaje serię strzałów do polityka, po czym oddala się z miejsca zdarzenia. Andrij Parubij poniósł śmierć na miejscu.
Zabójstwo byłego przewodniczącego Rady Najwyższej odbiło się na Ukrainie szerokim echem. Przedstawiciele władz zapowiadali, że sprawca nie ucieknie przed wymiarem sprawiedliwości. W niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, powołując się na szefa ukraińskiego MSW Ihora Kłymenkę oraz szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wasyla Maluka, że podejrzany został zatrzymany.
„Poleciłem, aby dostępne informacje zostały podane do publicznej wiadomości” – oświadczył Zełenski w mediach społecznościowych, dziękując funkcjonariuszom za szybkie działania. „Należy wyjaśnić wszystkie okoliczności tego potwornego morderstwa” – podkreślił.
Kłymenko informował, że podejrzany o zastrzelenie Parubija został zatrzymany w niedzielę wieczorem w obwodzie chmielnickim. – Mogę powiedzieć, że zbrodnia była dokładnie przygotowana: przeanalizowano trasę, po której poruszała się ofiara (...), (sprawca) przemyślał plan ucieczki – relacjonował.
Andrij Parubij
We wtorek podejrzany o dokonanie zamachu – 52-letni Mychajło Scelnikow – został doprowadzony na rozprawę do Sądu Rejonowego we Lwowie. Portal Suspilne Lwów opublikował nagranie, przedstawiające fragment wymiany zdań mężczyzny z dziennikarzami.
W tej rozmowie zatrzymany przyznał się do dokonania zamachu na Andrija Parubija i powiedział, że chce zostać wymieniony na ukraińskich jeńców wojennych, a w Rosji odnaleźć ciało swojego syna.
– To moja osobista zemsta na ukraińskich władzach – powiedział mężczyzna, nie podając szczegółów. – Tak, przyznaję, zabiłem go i chcę prosić o wymianę na jeńców, żebym mógł pojechać i odnaleźć ciało mojego syna – dodał. Pytany, dlaczego jego ofiarą padł Parubij, odparł, że był w pobliżu. – Gdyby tam był Pietia (prawdopodobnie chodzi o Petra Poroszenkę, byłego prezydenta Ukrainy – red.), byłby to Pietia – stwierdził.
52-latek zaprzeczył też, jakoby do zabójstwa zmusił go szantaż ze strony rosyjskich służb.
Andrij Parubij urodził się w 1971 roku. Jako nastolatek zaangażował się w działalność opozycyjną wobec władz ZSRR. W 1991 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, wszedł w skład rady regionalnej obwodu lwowskiego, stworzył też nacjonalistyczną, niechętną Polsce Socjal-Narodową Partię Ukrainy, przemianowaną później na Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”.
W latach 1994-1998 był radnym miejskim we Lwowie. W tym czasie kierował też paramilitarną grupą związaną z założoną przez siebie partią. W 2004 roku drogi jego i tego środowiska rozeszły się.
Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wspominał zabitego Andrija Parubija
W 2004 roku brał udział w tzw. Pomarańczowej Rewolucji. Rok później Parubij stanął na czele Związku Ludowego „Ukraińcy!”. W 2006 roku wszedł do rady obwodu lwowskiego. Z kolei w 2007 roku zdobył mandat parlamentarzysty, startując z listy Naszej Ukrainy-Ludowej Samoobrony. W 2012 roku ponownie zdobył mandat parlamentarzysty (tym razem startował z list Batkiwszczyny).
W latach 2013-2014 był jednym z liderów antyrządowych protestów na Majdanie – był tzw. komendantem Euromajdanu i koordynatorem Samoobrony Majdanu, czyli formacji zapewniającej ochronę demonstrantów i bezpieczeństwo w ogarniętym protestami Kijowie. Po ucieczce prezydenta Wiktora Janukowycza z Ukrainy został sekretarzem ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Po wystąpieniu z Batkiwszczyny był jednym z założycieli Frontu Ludowego.
W kwietniu 2016 r. Andrij Parubij został przewodniczącym ukraińskiego parlamentu. W wyborach z 2019 roku został ponownie parlamentarzystą – tym razem startował z listy ugrupowania Europejska Solidarność.
