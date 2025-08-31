We Lwowie, gdzie mieszkał i działał Parubij natychmiast podjęto działania śledcze. W mieście i jego okolicach trwa operacja ścigania mordercy, której nadano kryptonim Syrena. Zabójstwo potwierdzili Wołodymyr Zełenski i mer Lwowa Andrij Sadowy. Zewsząd płyną kondolencje i wyrazy współczucia wobec rodziny. Ukraina, mimo działań wojennych, jest w szoku. I nikt nie ma wątpliwości, kto stoi za zamachem. Parubij był symbolem patriotyzmu i nieustępliwości wobec Rosji. Dla wielu „sumieniem” antyputinowskiej Ukrainy. Poznałem go w Kijowie w końcu listopada 2013 roku, kiedy rodził się Euromajdan. Na dłuższą rozmowę dla Rzeczpospolitej umówiłem się z nim niespełna rok później, we wrześniu 2014, kiedy otaczał go już nimb legendy komendanta Euromajdanu i koordynatora Samoobrony Majdanu, ochotniczej straży, która ochraniała demonstrantów. To było ledwie kilka dni po jego głośnej dymisji ze stanowiska sekretarza Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony.

Andrij Parubij, człowiek, który był przekonany, że Putin się nie zatrzyma

Mówił mi wtedy: „Nie wierzę w żadną ugodę z Putinem. Jego głównym celem jest uniemożliwienie przejścia tej drogi, którą Ukraina sobie wybrała. Dlatego musimy na wszelkie sposoby powstrzymać Putina, musi to zrobić cały cywilizowany świat. Dopiero wtedy, gdy rosyjski prezydent poczuje presję całego świata, możemy odnieść sukces. Rosyjska strategia nie ogranicza się do aneksji Ukrainy, a zagraża wszystkim krajom graniczącym z Rosją. Ta wojna nie jest jedynie wojną między Ukrainą a Rosją, to jest wojna cywilizacyjna. By nie przegrać tej walki, cały cywilizowany świat musi się zjednoczyć. Nie wierzę, że porozumienie z Putinem może doprowadzić do stabilizacji w naszym kraju. Sytuacja się uspokoi wtedy, gdy naszą ziemię opuszczą wojska okupantów, a my odzyskamy kontrolę nad okupowanymi terenami: Krymem i Donbasem.(…) Mam podstawy twierdzić, że Putin nadal dąży do destabilizacji sytuacji we wschodniej i południowej części Ukrainy. Tereny te będą stanowiły przyczółek do dalszej agresji i okupacji kolejnych obszarów. (…) Moje doświadczenie i wiedza podpowiadają, że jest zupełnie odwrotnie, a rosyjska agresja dopiero się zaczyna.”

U progu ukraińskiej niepodległości był współzałożycielem skrajnie prawicowej, antyrosyjskiej, ale również niechętnej Polsce Socjal-Narodowej Partii Ukrainy, przemianowanej później na Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”. To były wybory jego młodości. W kolejnych latach coraz bardziej identyfikował się jednak z polityką głównego nurtu. Kiedy w rozmowie pojawił się wątek polski, mówił, że warunkiem wolności Ukrainy jest przyjaźń i koegzystencja z państwem polskim.

Kim był Andrij Parubij?

To był rok 2014. Osiem lat przed frontalnym atakiem na państwo ukraińskie w lutym 2022. Europa wciąż nie rozumiała, że Putina nie interesują jedynie głośne awantury na granicach Federacji, a szykuje się do masywnej, brutalnej wojny. Parubij i jego ludzie mieli tego pełną świadomość. Andrij Parubij urodził się w 1971. W antysowieckiej opozycji w byłym ZSRR działał jeszcze przed osiągnięciem pełnoletniości. Pierwszy raz aresztowano go za organizowanie nielegalnego wiecu w wieku lat 18. U progu ukraińskiej niepodległości był współzałożycielem skrajnie prawicowej, antyrosyjskiej, ale również niechętnej Polsce Socjal-Narodowej Partii Ukrainy, przemianowanej później na Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”. To były wybory jego młodości. W kolejnych latach coraz bardziej identyfikował się jednak z polityką głównego nurtu. Kiedy w rozmowie pojawił się wątek polski, mówił, że warunkiem wolności Ukrainy jest przyjaźń i koegzystencja z państwem polskim. Zmieniał partie i role w polityce, ale wciąż, niezmiennie był konsekwentnie antyputinowski. I zapewne dlatego zginął. Czym jest jego śmierć? Czytelnym znakiem, że agentura rosyjska poza granicami Federacji Rosyjskiej jest silna i żaden przeciwnik rosyjskiego dyktatora nie może spać spokojnie. A metody nie zmieniają się od czasów sowieckich.