Kłymenko podkreślił przy tym, że ukraińska policja i oficerowie SBU wykazali się „najwyższym poziomem profesjonalizmu” i już 24 godziny po zabójstwie byli na „bezpośrednim tropie sprawcy”, którego zatrzymali 36 godzin po zastrzeleniu Parubija we Lwowie.

Nieco później Zełenski podał, że podejrzany złożył już pierwsze zeznania – o czym poinformował go ukraiński prokurator generalny.

Parubij zginął we Lwowie w sobotę, około południa. Sprawca, który był ubrany w strój kuriera Glovo, poruszał się na rowerze elektrycznym. W stronę byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy miał oddać osiem strzałów. Parubij zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Zabójstwo we Lwowie: Kim był Andrij Parubij?

Urodzony w 1971 roku Parubij jako nastolatek zaangażował się w działalność opozycyjną wobec władz ZSRR. W 1991 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, wszedł w skład rady regionalnej obwodu lwowskiego i stworzył Socjal-Narodową Partię Ukrainy (późniejsze Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”).

W latach 1994-1998 był radnym miejskim we Lwowie. W tym czasie kierował też paramilitarną grupą związaną z założoną przez siebie partią. W 2004 roku drogi jego i tego środowiska rozeszły się.