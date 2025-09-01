Aktualizacja: 01.09.2025 08:02 Publikacja: 01.09.2025 07:26
Andrij Parubij
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Zełenski został poinformowany o aresztowaniu przez szefa MSW Ihora Kłymenkę i szefa SBU Wasyla Maliuka. „Trwają niezbędne czynności śledcze” – podkreślił ukraiński prezydent.
Czytaj więcej
We Lwowie zamordowano Andrija Parubija. Zastrzelił go, według dostępnej wiedzy, morderca podszywa...
Prezydent Ukrainy dodał, że polecił przekazywać wszystkie dostępne informacje związane ze śledztwem w sprawie zabójstwa Parubija opinii publicznej.
Zełenski wyraził wdzięczność funkcjonariuszom organów ścigania za ich „szybką i skoordynowaną pracę”. Ukraiński prezydent dodał, że „wszystkie okoliczności tego straszliwego morderstwa muszą być wyjaśnione”.
Tymczasem Kłymenko poinformował, że podejrzany o zastrzelenie Parubija we Lwowie został zatrzymany w niedzielę wieczorem w obwodzie chmielnickim. – Na razie nie będzie wielu szczegółów. Mogę tylko powiedzieć, że zbrodnia była dokładnie przygotowana: przeanalizowano trasę, po której poruszała się ofiara (...), (sprawca) przemyślał plan ucieczki – stwierdził.
Kłymenko podkreślił przy tym, że ukraińska policja i oficerowie SBU wykazali się „najwyższym poziomem profesjonalizmu” i już 24 godziny po zabójstwie byli na „bezpośrednim tropie sprawcy”, którego zatrzymali 36 godzin po zastrzeleniu Parubija we Lwowie.
Nieco później Zełenski podał, że podejrzany złożył już pierwsze zeznania – o czym poinformował go ukraiński prokurator generalny.
Parubij zginął we Lwowie w sobotę, około południa. Sprawca, który był ubrany w strój kuriera Glovo, poruszał się na rowerze elektrycznym. W stronę byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy miał oddać osiem strzałów. Parubij zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.
Urodzony w 1971 roku Parubij jako nastolatek zaangażował się w działalność opozycyjną wobec władz ZSRR. W 1991 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, wszedł w skład rady regionalnej obwodu lwowskiego i stworzył Socjal-Narodową Partię Ukrainy (późniejsze Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”).
W latach 1994-1998 był radnym miejskim we Lwowie. W tym czasie kierował też paramilitarną grupą związaną z założoną przez siebie partią. W 2004 roku drogi jego i tego środowiska rozeszły się.
W 2004 roku brał udział w tzw. Pomarańczowej Rewolucji. W 2005 roku stanął na czele Związku Ludowego „Ukraińcy!”. W 2006 roku wszedł do rady obwodu lwowskiego. Z kolei w 2007 roku zdobył mandat parlamentarzysty, startując z listy Naszej Ukrainy-Ludowej Samoobrony. W 2012 roku ponownie zdobył mandat parlamentarzysty – tym razem, startując z list Batkiwszczyny.
W latach 2013-2014 był jednym z liderów antyrządowych protestów na Majdanie – był tzw. komendantem Euromajdanu i koordynatorem Samoobrony Majdanu, czyli formacji zapewniającej ochronę demonstrantów i bezpieczeństwo w ogarniętym protestami Kijowie. Po ucieczce z Ukrainy prezydenta Wiktora Janukowycza został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Po wystąpieniu z Batkiwszczyny był jednym z założycieli Frontu Ludowego.
14 kwietnia 2016 został przewodniczącym parlamentu. W wyborach z 2019 roku został ponownie parlamentarzystą – tym razem, startując z listy ugrupowania Europejska Solidarność.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zełenski został poinformowany o aresztowaniu przez szefa MSW Ihora Kłymenkę i szefa SBU Wasyla Maliuka. „Trwają niezbędne czynności śledcze” – podkreślił ukraiński prezydent.
Andrij Parubij, były przewodniczący ukraińskiego parlamentu (2016-2019), a wcześniej komendant Euromajdanu i koo...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
W środę doszło do dramatycznego ataku z użyciem broni palnej w Annunciation Catholic School w Minneapolis, podc...
Kalifornijska komisja odrzuciła wniosek Erika i Lyle’a Menendezów o zwolnienie warunkowe. Spędzili oni dziesiątk...
W ramach ugody z prokuraturą dilerka narkotyków Jasveen Sangha, znana jako „królowa ketaminy”, zgodziła się przy...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Gareth Ward, uznany w lipcu za winnego dokonanych w latach 2013-2015 napaści seksualnych na dwóch młodych mężczy...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas