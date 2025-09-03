Aktualizacja: 03.09.2025 05:26 Publikacja: 03.09.2025 04:49
Pisząc o wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie prezydent USA przypomniał, że w czasie II wojny światowej „wielu Amerykanów zginęło” walcząc o to, by China uwolniła się spod rządów obcych najeźdźców. „Mam nadzieję, że zostaną stosownie uhonorowani i upamiętnieni za ich odwagę i poświęcenie”. Trump przesłał też pozdrowienia dla Władimira Putina i Kim Dzong Una, z którymi – jak napisał - Xi Jinping „spiskuje przeciw Ameryce”.
Czytaj więcej
- Dziś ludzkość stoi przed wyborem między pokojem a wojną, dialogiem i konfrontacją, sytuacją w k...
Aleksandr Bogomaz, gubernator obwodu poinformował, że w ataku nikt nie ucierpiał.
W rozmowie z indonezyjskim dziennikiem „Kompas” szef MSZ Rosji stwierdził, że aby między Rosją a Ukrainą nastał trwały pokój „nowe realia terytorialne, które są następstwem dołączenia do Rosji Krymu, Sewastopola, Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego (...) muszą być uznane i sformalizowane w świetle prawa międzynarodowego”. Ławrow mówił też o potrzebie obrony praw ludności rosyjskojęzycznej na terenach kontrolowanych przez Ukrainę oraz o zapewnieniu neutralnego charakteru ukraińskiego państwa.
Gubernator obwodu Wasilij Anochin podał, że w ataku drona nikt nie ucierpiał. Nie ma też informacji o zniszczeniach.
Putin jest jednym z gości zaproszonych przez Xi Jinpinga na paradę organizowaną z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji. Przywódca Rosji przybył na paradę w towarzystwie Xi i przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko w Saratowie tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów. Wcześniej działanie zawiesiło też lotnisko w Kałudze.
Szczątki strąconego nad obwodem drona wywołały pożar w Wyszhorodzie – w płomieniach stanął samochód. Ogień udało się już opanować - informuje Mykoła Kałasznik, gubernator obwodu kijowskiego.
Gubernator obwodu Andrij Rajowicz poinformował, że w ataku na Znamjankę uszkodzonych zostało 17 budynków mieszkalnych. Jeden budynek został zniszczony.
W wyniku ataku opóźnionych zostało ponad 20 pociągów. Trwają prace nad odtworzeniem uszkodzonej infrastruktury – informują ukraińskie koleje państwowe.
Ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją informuje, że Rosjanie rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o sukcesach odniesionych rzekomo w rejonie głuszczenkowskim obwodu charkowskiego. Rosyjska armia miała tam rzekomo wyeliminować 17 żołnierzy Pułku Azow oraz zniszczyć dwa amerykańskie transportery opancerzone. Centrum ds. Walki z Dezinformacją zwraca jednak uwagę, że w nagraniu towarzyszącym tej informacji nie pojawiają się wraki zniszczonych pojazdów, a twarze rzekomo zabitych Ukraińców są pokryte błotem tak, aby nie można było ich rozpoznać. Ponadto widoczne na nagraniu okopy nie noszą śladów intensywnych walk.
W nocy z 2 na 3 września Ukraina jest celem zmasowanego ataku rosyjskich dronów. W Kijowie aktywna jest obrona lotnicza. Drony atakują też cele na zachodzie Ukrainy – Lwów i Łuck.
„Uwaga, w nocy z 2 na 3 września 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1287 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 1 na 2 września...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pisząc o wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie prezydent USA przypomniał, że w czasie II wojny światowej „wielu Amerykanów zginęło” walcząc o to, by China uwolniła się spod rządów obcych najeźdźców. „Mam nadzieję, że zostaną stosownie uhonorowani i upamiętnieni za ich odwagę i poświęcenie”. Trump przesłał też pozdrowienia dla Władimira Putina i Kim Dzong Una, z którymi – jak napisał - Xi Jinping „spiskuje przeciw Ameryce”.
Czytaj więcej
- Dziś ludzkość stoi przed wyborem między pokojem a wojną, dialogiem i konfrontacją, sytuacją w k...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 1 na 2 września w Sumach i Biał...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W obwodzie chmielnickim zatrzymano mężcz...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 29 na 30 sierpnia Rosja przepro...
Gośćmi dziewiątego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli ekonomista Tomasz Korab, Equ...
Prezydent USA Donald Trump odwołał ochronę Secret Service dla byłej wiceprezydent i jego demokratycznej rywalki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas