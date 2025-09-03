05:25 Donald Trump pisze w Truth Social, że w Pekinie Xi Jinping, Władimir Putin i Kim Dzong Un spiskują przeciw USA

Pisząc o wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie prezydent USA przypomniał, że w czasie II wojny światowej „wielu Amerykanów zginęło” walcząc o to, by China uwolniła się spod rządów obcych najeźdźców. „Mam nadzieję, że zostaną stosownie uhonorowani i upamiętnieni za ich odwagę i poświęcenie”. Trump przesłał też pozdrowienia dla Władimira Putina i Kim Dzong Una, z którymi – jak napisał - Xi Jinping „spiskuje przeciw Ameryce”.

04:47 Dwa ukraińskie drony strącone nad obwodem briańskim

Aleksandr Bogomaz, gubernator obwodu poinformował, że w ataku nikt nie ucierpiał.

04:43 Siergiej Ławrow mówi o „nowym systemie gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy”

W rozmowie z indonezyjskim dziennikiem „Kompas” szef MSZ Rosji stwierdził, że aby między Rosją a Ukrainą nastał trwały pokój „nowe realia terytorialne, które są następstwem dołączenia do Rosji Krymu, Sewastopola, Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego (...) muszą być uznane i sformalizowane w świetle prawa międzynarodowego”. Ławrow mówił też o potrzebie obrony praw ludności rosyjskojęzycznej na terenach kontrolowanych przez Ukrainę oraz o zapewnieniu neutralnego charakteru ukraińskiego państwa.

04:42 Ukraiński dron strącony nad obwodem smoleńskim

Gubernator obwodu Wasilij Anochin podał, że w ataku drona nikt nie ucierpiał. Nie ma też informacji o zniszczeniach.

04:40 Władimir Putin obserwuje paradę wojskową w Pekinie

Putin jest jednym z gości zaproszonych przez Xi Jinpinga na paradę organizowaną z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji. Przywódca Rosji przybył na paradę w towarzystwie Xi i przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.

04:39 Lotnisko w Saratowie tymczasowo zawiesiło działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko w Saratowie tymczasowo nie przyjmuje i nie odprawia samolotów. Wcześniej działanie zawiesiło też lotnisko w Kałudze.

04:36 Atak dronów na obwód kijowski - pożar w Wyszhorodzie

Szczątki strąconego nad obwodem drona wywołały pożar w Wyszhorodzie – w płomieniach stanął samochód. Ogień udało się już opanować - informuje Mykoła Kałasznik, gubernator obwodu kijowskiego.

04:34 Pięć osób rannych w ataku rosyjskich dronów na miasto Znamjanka w obwodzie kirowohradzkim

Gubernator obwodu Andrij Rajowicz poinformował, że w ataku na Znamjankę uszkodzonych zostało 17 budynków mieszkalnych. Jeden budynek został zniszczony.

04:32 Rosjanie uszkodzili infrastrukturę kolejową w obwodzie kirowohradzkim

W wyniku ataku opóźnionych zostało ponad 20 pociągów. Trwają prace nad odtworzeniem uszkodzonej infrastruktury – informują ukraińskie koleje państwowe.

04:26 Ukraińcy ostrzegają przed rosyjską dezinformacją

Ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją informuje, że Rosjanie rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o sukcesach odniesionych rzekomo w rejonie głuszczenkowskim obwodu charkowskiego. Rosyjska armia miała tam rzekomo wyeliminować 17 żołnierzy Pułku Azow oraz zniszczyć dwa amerykańskie transportery opancerzone. Centrum ds. Walki z Dezinformacją zwraca jednak uwagę, że w nagraniu towarzyszącym tej informacji nie pojawiają się wraki zniszczonych pojazdów, a twarze rzekomo zabitych Ukraińców są pokryte błotem tak, aby nie można było ich rozpoznać. Ponadto widoczne na nagraniu okopy nie noszą śladów intensywnych walk.

04:24 Rosyjskie drony atakują Kijów i Lwów

W nocy z 2 na 3 września Ukraina jest celem zmasowanego ataku rosyjskich dronów. W Kijowie aktywna jest obrona lotnicza. Drony atakują też cele na zachodzie Ukrainy – Lwów i Łuck.

04:22 Polska poderwała myśliwce w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę

„Uwaga, w nocy z 2 na 3 września 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1287 dniu wojny

