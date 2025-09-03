Rzeczpospolita
Wydarzenia
Siergiej Ławrow mówi o „gwarancjach bezpieczeństwa”. Żąda uznania rosyjskich podbojów

Nowy system gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy musi być stworzony jako integralna część kontynentalnej architektury niepodzielnego bezpieczeństwa w Eurazji - mówił w rozmowie z indonezyjskim dziennikiem „Kompas” szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.

Publikacja: 03.09.2025 06:08

Siergiej Ławrow

Siergiej Ławrow

Foto: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

W rozmowie z dziennikiem „Kompas” Ławrow mówił o potrzebie stworzenia „nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy”. Wcześniej Władimir Putin w czasie szczytu na Alasce, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem, miał wyrazić zgodę na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale Zachód ma inną wizję takich gwarancji niż Rosja. Zachodni sojusznicy Ukrainy rozmawiają obecnie o wysłaniu nad Dniepr wojsk, które po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą miałyby gwarantować utrzymanie postanowień porozumienia pokojowego. Możliwość pojawienia się wojsk z państw NATO na Ukrainie wyklucza jednak Rosja. 

– Trwały pokój jest niemożliwy bez wyplenienia źródeł konfliktu – podkreślił Ławrow w rozmowie z indonezyjskim dziennikiem. 

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1287 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1287 dniu wojny

Foto: PAP

Siergiej Ławrow domaga się neutralnej Ukrainy

– Aby pokój był trwały, nowe realia terytorialne, które pojawiły się po tym, jak Krym, Sewastopol, Doniecka Republika Ludowa, Ługańska Republika Ludowa, obwody zaporoski i chersoński dołączyły do Federacji Rosyjskiej w wyniku referendów przeprowadzonych tam, muszą zostać uznane i sformalizowane na drodze prawa międzynarodowego – oświadczył. Krym, a także cztery obwody Ukrainy – doniecki, ługański, chersoński i zaporoski – zostały nielegalnie anektowane przez Rosję. Moskwa kontroluje obecnie w całości jedynie Krym i – w praktyce – obwód ługański. Część trzech pozostałych, anektowanych nielegalnie przez Rosję obwodów, nadal kontroluje Ukraina. Tereny te uważane są przez społeczność międzynarodową za część Ukrainy, która tymczasowo znajduje się pod okupacją Rosji.

Szef MSZ Rosji, mówiąc o „nowym systemie gwarancji bezpieczeństwa” wskazywał też, że Ukraina musi być krajem „neutralnym, niezaangażowanym i nieatomowym”. Jak dodał, takie zapewnienia pojawiły się w deklaracji niepodległości Ukrainy z 1990 roku i na takiej podstawie niepodległość Ukrainy została uznana przez Rosję. Neutralność oznacza, że Ukraina musiałaby wyrzec się starań o wejście do NATO.

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Foto: PAP

Siergiej Ławrow: Ukraina niszczy wszystko, co rosyjskie

Ławrow mówił też o potrzebie ochrony praw ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie. – Ukraina jest dziś jedynym krajem, w którym użycie języka przez znaczącą część mieszkańców jest zabronione przez prawo – stwierdził (na Ukrainie używanie języka rosyjskiego nie jest zakazane – istnieje natomiast prawny obowiązek używania języka ukraińskiego w wielu sferach życia publicznego – red.).

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Trump zabrał głos w sprawie Ukrainy. Mówi o „dużym rozczarowaniu” postawą Putina

– Jest nie mniej ważne, by zapewnić przywrócenie praw człowieka na terenach, które pozostają pod kontrolą kijowskiego reżimu, który, jak wskazałem, niszczy wszystko, co jest związane z Rosją, Rosjanami i rosyjskojęzyczną ludnością – rosyjski język, kulturę, tradycje, kanoniczne prawosławie i rosyjskojęzyczne media – wyliczał. 

Jednocześnie Ławrow stwierdził, że Rosja oczekuje kontynuacji bezpośrednich negocjacji z Ukrainą. – Szefowie delegacji (które odbyły trzy rundy rozmów w Stambule – red.) są w bezpośrednim kontakcie – oświadczył. 

Szef MSZ Rosji zapewnił, że „zakończenie kryzysu na Ukrainie środkami pokojowymi pozostaje priorytetem” Moskwy. – Przyjmujemy z zadowoleniem wszystkie konstruktywne inicjatywy, w tym te pochodzące od naszych partnerów z Globalnego Południa i Wschodu – podkreślił. 

