W rozmowie z dziennikiem „Kompas” Ławrow mówił o potrzebie stworzenia „nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy”. Wcześniej Władimir Putin w czasie szczytu na Alasce, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem, miał wyrazić zgodę na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale Zachód ma inną wizję takich gwarancji niż Rosja. Zachodni sojusznicy Ukrainy rozmawiają obecnie o wysłaniu nad Dniepr wojsk, które po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą miałyby gwarantować utrzymanie postanowień porozumienia pokojowego. Możliwość pojawienia się wojsk z państw NATO na Ukrainie wyklucza jednak Rosja.

– Trwały pokój jest niemożliwy bez wyplenienia źródeł konfliktu – podkreślił Ławrow w rozmowie z indonezyjskim dziennikiem.

Siergiej Ławrow domaga się neutralnej Ukrainy

– Aby pokój był trwały, nowe realia terytorialne, które pojawiły się po tym, jak Krym, Sewastopol, Doniecka Republika Ludowa, Ługańska Republika Ludowa, obwody zaporoski i chersoński dołączyły do Federacji Rosyjskiej w wyniku referendów przeprowadzonych tam, muszą zostać uznane i sformalizowane na drodze prawa międzynarodowego – oświadczył. Krym, a także cztery obwody Ukrainy – doniecki, ługański, chersoński i zaporoski – zostały nielegalnie anektowane przez Rosję. Moskwa kontroluje obecnie w całości jedynie Krym i – w praktyce – obwód ługański. Część trzech pozostałych, anektowanych nielegalnie przez Rosję obwodów, nadal kontroluje Ukraina. Tereny te uważane są przez społeczność międzynarodową za część Ukrainy, która tymczasowo znajduje się pod okupacją Rosji.

Szef MSZ Rosji, mówiąc o „nowym systemie gwarancji bezpieczeństwa” wskazywał też, że Ukraina musi być krajem „neutralnym, niezaangażowanym i nieatomowym”. Jak dodał, takie zapewnienia pojawiły się w deklaracji niepodległości Ukrainy z 1990 roku i na takiej podstawie niepodległość Ukrainy została uznana przez Rosję. Neutralność oznacza, że Ukraina musiałaby wyrzec się starań o wejście do NATO.