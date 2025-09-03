Aktualizacja: 03.09.2025 06:19 Publikacja: 03.09.2025 06:08
Siergiej Ławrow
Foto: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS
W rozmowie z dziennikiem „Kompas” Ławrow mówił o potrzebie stworzenia „nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy”. Wcześniej Władimir Putin w czasie szczytu na Alasce, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem, miał wyrazić zgodę na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale Zachód ma inną wizję takich gwarancji niż Rosja. Zachodni sojusznicy Ukrainy rozmawiają obecnie o wysłaniu nad Dniepr wojsk, które po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą miałyby gwarantować utrzymanie postanowień porozumienia pokojowego. Możliwość pojawienia się wojsk z państw NATO na Ukrainie wyklucza jednak Rosja.
– Trwały pokój jest niemożliwy bez wyplenienia źródeł konfliktu – podkreślił Ławrow w rozmowie z indonezyjskim dziennikiem.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1287 dniu wojny
Foto: PAP
– Aby pokój był trwały, nowe realia terytorialne, które pojawiły się po tym, jak Krym, Sewastopol, Doniecka Republika Ludowa, Ługańska Republika Ludowa, obwody zaporoski i chersoński dołączyły do Federacji Rosyjskiej w wyniku referendów przeprowadzonych tam, muszą zostać uznane i sformalizowane na drodze prawa międzynarodowego – oświadczył. Krym, a także cztery obwody Ukrainy – doniecki, ługański, chersoński i zaporoski – zostały nielegalnie anektowane przez Rosję. Moskwa kontroluje obecnie w całości jedynie Krym i – w praktyce – obwód ługański. Część trzech pozostałych, anektowanych nielegalnie przez Rosję obwodów, nadal kontroluje Ukraina. Tereny te uważane są przez społeczność międzynarodową za część Ukrainy, która tymczasowo znajduje się pod okupacją Rosji.
Szef MSZ Rosji, mówiąc o „nowym systemie gwarancji bezpieczeństwa” wskazywał też, że Ukraina musi być krajem „neutralnym, niezaangażowanym i nieatomowym”. Jak dodał, takie zapewnienia pojawiły się w deklaracji niepodległości Ukrainy z 1990 roku i na takiej podstawie niepodległość Ukrainy została uznana przez Rosję. Neutralność oznacza, że Ukraina musiałaby wyrzec się starań o wejście do NATO.
Rosyjskie podboje na Ukrainie
Foto: PAP
Ławrow mówił też o potrzebie ochrony praw ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie. – Ukraina jest dziś jedynym krajem, w którym użycie języka przez znaczącą część mieszkańców jest zabronione przez prawo – stwierdził (na Ukrainie używanie języka rosyjskiego nie jest zakazane – istnieje natomiast prawny obowiązek używania języka ukraińskiego w wielu sferach życia publicznego – red.).
Czytaj więcej
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że jest „bardzo rozczarowany” prezydentem...
– Jest nie mniej ważne, by zapewnić przywrócenie praw człowieka na terenach, które pozostają pod kontrolą kijowskiego reżimu, który, jak wskazałem, niszczy wszystko, co jest związane z Rosją, Rosjanami i rosyjskojęzyczną ludnością – rosyjski język, kulturę, tradycje, kanoniczne prawosławie i rosyjskojęzyczne media – wyliczał.
Jednocześnie Ławrow stwierdził, że Rosja oczekuje kontynuacji bezpośrednich negocjacji z Ukrainą. – Szefowie delegacji (które odbyły trzy rundy rozmów w Stambule – red.) są w bezpośrednim kontakcie – oświadczył.
Szef MSZ Rosji zapewnił, że „zakończenie kryzysu na Ukrainie środkami pokojowymi pozostaje priorytetem” Moskwy. – Przyjmujemy z zadowoleniem wszystkie konstruktywne inicjatywy, w tym te pochodzące od naszych partnerów z Globalnego Południa i Wschodu – podkreślił.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W rozmowie z dziennikiem „Kompas” Ławrow mówił o potrzebie stworzenia „nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy”. Wcześniej Władimir Putin w czasie szczytu na Alasce, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem, miał wyrazić zgodę na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale Zachód ma inną wizję takich gwarancji niż Rosja. Zachodni sojusznicy Ukrainy rozmawiają obecnie o wysłaniu nad Dniepr wojsk, które po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą miałyby gwarantować utrzymanie postanowień porozumienia pokojowego. Możliwość pojawienia się wojsk z państw NATO na Ukrainie wyklucza jednak Rosja.
- Dziś ludzkość stoi przed wyborem między pokojem a wojną, dialogiem i konfrontacją, sytuacją w której wszyscy z...
To, że do wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu dochodzi tak szybko po objęciu urzędu przez polskiego prezyden...
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński powiedział podczas spotkania z dziennikarzami przed sied...
Rosja ma pełne prawo do trzech wysp i grupy wysepek składających się na archipelag Wysp Kurylskich, które Japoni...
Do Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady i Francji, które zapowiedziały uznanie Palestyny na zbliżającym się posi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas