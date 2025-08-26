Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Norweski fundusz odcina się od Izraela: sprzedano udziały w bankach i amerykańskiej firmie

Norweski fundusz państwowy nie może już inwestować w przedsiębiorstwa, które uczestniczą w okupacji Zachodniego Brzegu oraz w wojnie w Strefie Gazy. Z powodów etycznych sprzedano również akcje jednej amerykańskiej spółki.

Publikacja: 26.08.2025 08:46

Bankomat w Tel Awiwie w Izraelu

Bankomat w Tel Awiwie w Izraelu

Foto: Kobi Wolf/Bloomberg

Urszula Lesman

Norweski fundusz państwowy realizuje swoje zapowiedzi i – w związku z sytuacją w Strefie Gazy – wycofuje się z udziałów w kolejnych izraelskich firmach. Z powodów etycznych fundusz zdecydował się na sprzedaż udziałów w pięciu izraelskich bankach – poinformował największy na świecie fundusz majątkowy, dysponujący aktywami o wartości dwóch bilionów dolarów. Chodzi o banki: Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel oraz FIBI Holdings.

Czytaj więcej

Izraelska ofensywa w Strefie Gazy doprowadziła do śmierci co najmniej 60 tys. osób
Biznes
Jak globalne koncerny wspierają Izrael w wojnie w Strefie Gazy

Według danych funduszu łączna wartość udziałów w pięciu izraelskich bankach wynosiła 661 milionów dolarów (stan na 30 czerwca) – informuje Reuters.

Caterpillar pomaga w niszczeniu Strefy Gazy

Z tych samych względów fundusz sprzedał również akcje amerykańskiego koncernu Caterpillar. Fundusz posiadał 1,17 proc. udziałów w tej spółce; ich wartość na dzień 30 czerwca wynosiła 2,1 mld dolarów.

Izraelczycy wykorzystują sprzęt Caterpillar do niszczenia palestyńskich domów w Strefie Gazy

Izraelczycy wykorzystują sprzęt Caterpillar do niszczenia palestyńskich domów w Strefie Gazy

Foto: COURTNEY BONNEAU / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Reklama
Reklama

Rada ds. Etyki, organ nadzorujący fundusz, stwierdziła, że „w ocenie Rady nie ma wątpliwości, że produkty firmy Caterpillar są wykorzystywane do popełniania rozległych i systematycznych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego”. Rada podała, że spychacze produkowane przez Caterpillar „były wykorzystywane przez władze Izraela do powszechnego, bezprawnego niszczenia mienia Palestyńczyków”. Naruszenia miały miejsce zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu. Rada dodała, że „firma nie wdrożyła również żadnych środków zapobiegających takiemu wykorzystaniu”. W związku z planowanym wznowieniem dostaw odpowiednich maszyn do Izraela Rada uznała, że istnieje niedopuszczalne ryzyko, iż Caterpillar przyczynia się do poważnych naruszeń praw jednostek w sytuacjach wojennych lub konfliktów.

Norweski fundusz pozbył się akcji izraelskich banków

Fundusz zapowiedział 18 sierpnia, że z powodów etycznych, w kontekście wojny w Strefie Gazy i wydarzeń na Zachodnim Brzegu, wycofa się z inwestycji w sześć izraelskich firm. Wówczas odmówiono jednak podania nazw tych spółek do czasu zakończenia sprzedaży udziałów.

Czytaj więcej

Orlen skreślony z listy wstydu największego państwowego funduszu świata
Paliwa
Orlen skreślony z listy wstydu największego państwowego funduszu świata

Norweski minister finansów Jens Stoltenberg powiedział wtedy, że nie powinno być inwestycji w firmy uczestniczące w okupacji Zachodniego Brzegu i w wojnie w Gazie. Jednocześnie wykluczył całkowite wycofanie się ze wszystkich inwestycji w izraelskie przedsiębiorstwa.

Norweski fundusz inwestuje etycznie już od wielu lat

W przeszłości norweski fundusz państwowy, powołując się na zasady etyczne, rezygnował już z innych inwestycji. W grudniu wycofał się z izraelskiego operatora telekomunikacyjnego Bezeq oraz z rosyjskiego koncernu stalowego Evraz. Rada ds. Etyki wyjaśniła, że Bezeq świadczy swoje usługi również w izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu, które zgodnie z prawem międzynarodowym są uznawane za nielegalne. Evraz zaś dostarcza stal rosyjskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, wspierając tym samym „nielegalną rosyjską agresję przeciwko Ukrainie”.

Również norweski fundusz emerytalny KLP wprowadził własne zasady dotyczące inwestycji. W czerwcu sprzedał swoje udziały w niemieckim koncernie przemysłowym Thyssenkrupp oraz amerykańskim producencie pojazdów Oshkosh ze względu na ich powiązania biznesowe z Izraelem. Chodziło o dostawy okrętów wojennych i okrętów podwodnych dla izraelskiej marynarki wojennej realizowane przez Thyssenkrupp oraz ciężarówek Oshkosh, które izraelskie wojsko przekształca w opancerzone transportery dla żołnierzy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Europa Norwegia Azja Izrael Bankowość Banki Firmy Caterpillar inwestycje

Norweski fundusz państwowy realizuje swoje zapowiedzi i – w związku z sytuacją w Strefie Gazy – wycofuje się z udziałów w kolejnych izraelskich firmach. Z powodów etycznych fundusz zdecydował się na sprzedaż udziałów w pięciu izraelskich bankach – poinformował największy na świecie fundusz majątkowy, dysponujący aktywami o wartości dwóch bilionów dolarów. Chodzi o banki: Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel oraz FIBI Holdings.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Dr Lisa DeNell Cook, członkini Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej
Finanse
Donald Trump rozpoczął szturm na amerykański bank centralny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Siedziba KNF, Warszawa
Finanse
Donald Tusk powołał nowego wiceszefa KNF. Jakie ma zadania?
Uczestnicy debaty o OKI, która odbyłą się przed siedzibą Ministerstwa Finansów (od lewej): Michał Pi
Finanse
"MF otwarte na zmiany". Pierwsze konsultacje projektu Osobistego Konta Inwestycyjnego.
Andrzej Domański: OKI to priorytetowy projekt Ministerstwa Finansów
Finanse
Andrzej Domański: OKI to priorytetowy projekt Ministerstwa Finansów
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Minister Andrzej Domański tłumaczy, jak będzie działać Osobiste Konto Inwestycyjne
Finanse
Minister Andrzej Domański tłumaczy, jak będzie działać Osobiste Konto Inwestycyjne
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie