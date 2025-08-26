Aktualizacja: 27.08.2025 13:20 Publikacja: 26.08.2025 08:46
Bankomat w Tel Awiwie w Izraelu
Foto: Kobi Wolf/Bloomberg
Norweski fundusz państwowy realizuje swoje zapowiedzi i – w związku z sytuacją w Strefie Gazy – wycofuje się z udziałów w kolejnych izraelskich firmach. Z powodów etycznych fundusz zdecydował się na sprzedaż udziałów w pięciu izraelskich bankach – poinformował największy na świecie fundusz majątkowy, dysponujący aktywami o wartości dwóch bilionów dolarów. Chodzi o banki: Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel oraz FIBI Holdings.
Według danych funduszu łączna wartość udziałów w pięciu izraelskich bankach wynosiła 661 milionów dolarów (stan na 30 czerwca) – informuje Reuters.
Z tych samych względów fundusz sprzedał również akcje amerykańskiego koncernu Caterpillar. Fundusz posiadał 1,17 proc. udziałów w tej spółce; ich wartość na dzień 30 czerwca wynosiła 2,1 mld dolarów.
Izraelczycy wykorzystują sprzęt Caterpillar do niszczenia palestyńskich domów w Strefie Gazy
Foto: COURTNEY BONNEAU / Middle East Images / Middle East Images via AFP
Rada ds. Etyki, organ nadzorujący fundusz, stwierdziła, że „w ocenie Rady nie ma wątpliwości, że produkty firmy Caterpillar są wykorzystywane do popełniania rozległych i systematycznych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego”. Rada podała, że spychacze produkowane przez Caterpillar „były wykorzystywane przez władze Izraela do powszechnego, bezprawnego niszczenia mienia Palestyńczyków”. Naruszenia miały miejsce zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu. Rada dodała, że „firma nie wdrożyła również żadnych środków zapobiegających takiemu wykorzystaniu”. W związku z planowanym wznowieniem dostaw odpowiednich maszyn do Izraela Rada uznała, że istnieje niedopuszczalne ryzyko, iż Caterpillar przyczynia się do poważnych naruszeń praw jednostek w sytuacjach wojennych lub konfliktów.
Fundusz zapowiedział 18 sierpnia, że z powodów etycznych, w kontekście wojny w Strefie Gazy i wydarzeń na Zachodnim Brzegu, wycofa się z inwestycji w sześć izraelskich firm. Wówczas odmówiono jednak podania nazw tych spółek do czasu zakończenia sprzedaży udziałów.
Norweski minister finansów Jens Stoltenberg powiedział wtedy, że nie powinno być inwestycji w firmy uczestniczące w okupacji Zachodniego Brzegu i w wojnie w Gazie. Jednocześnie wykluczył całkowite wycofanie się ze wszystkich inwestycji w izraelskie przedsiębiorstwa.
W przeszłości norweski fundusz państwowy, powołując się na zasady etyczne, rezygnował już z innych inwestycji. W grudniu wycofał się z izraelskiego operatora telekomunikacyjnego Bezeq oraz z rosyjskiego koncernu stalowego Evraz. Rada ds. Etyki wyjaśniła, że Bezeq świadczy swoje usługi również w izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu, które zgodnie z prawem międzynarodowym są uznawane za nielegalne. Evraz zaś dostarcza stal rosyjskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, wspierając tym samym „nielegalną rosyjską agresję przeciwko Ukrainie”.
Również norweski fundusz emerytalny KLP wprowadził własne zasady dotyczące inwestycji. W czerwcu sprzedał swoje udziały w niemieckim koncernie przemysłowym Thyssenkrupp oraz amerykańskim producencie pojazdów Oshkosh ze względu na ich powiązania biznesowe z Izraelem. Chodziło o dostawy okrętów wojennych i okrętów podwodnych dla izraelskiej marynarki wojennej realizowane przez Thyssenkrupp oraz ciężarówek Oshkosh, które izraelskie wojsko przekształca w opancerzone transportery dla żołnierzy.
Źródło: rp.pl
