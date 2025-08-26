Rada ds. Etyki, organ nadzorujący fundusz, stwierdziła, że „w ocenie Rady nie ma wątpliwości, że produkty firmy Caterpillar są wykorzystywane do popełniania rozległych i systematycznych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego”. Rada podała, że spychacze produkowane przez Caterpillar „były wykorzystywane przez władze Izraela do powszechnego, bezprawnego niszczenia mienia Palestyńczyków”. Naruszenia miały miejsce zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu. Rada dodała, że „firma nie wdrożyła również żadnych środków zapobiegających takiemu wykorzystaniu”. W związku z planowanym wznowieniem dostaw odpowiednich maszyn do Izraela Rada uznała, że istnieje niedopuszczalne ryzyko, iż Caterpillar przyczynia się do poważnych naruszeń praw jednostek w sytuacjach wojennych lub konfliktów.

Norweski fundusz pozbył się akcji izraelskich banków

Fundusz zapowiedział 18 sierpnia, że z powodów etycznych, w kontekście wojny w Strefie Gazy i wydarzeń na Zachodnim Brzegu, wycofa się z inwestycji w sześć izraelskich firm. Wówczas odmówiono jednak podania nazw tych spółek do czasu zakończenia sprzedaży udziałów.

Norweski minister finansów Jens Stoltenberg powiedział wtedy, że nie powinno być inwestycji w firmy uczestniczące w okupacji Zachodniego Brzegu i w wojnie w Gazie. Jednocześnie wykluczył całkowite wycofanie się ze wszystkich inwestycji w izraelskie przedsiębiorstwa.

Norweski fundusz inwestuje etycznie już od wielu lat

W przeszłości norweski fundusz państwowy, powołując się na zasady etyczne, rezygnował już z innych inwestycji. W grudniu wycofał się z izraelskiego operatora telekomunikacyjnego Bezeq oraz z rosyjskiego koncernu stalowego Evraz. Rada ds. Etyki wyjaśniła, że Bezeq świadczy swoje usługi również w izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu, które zgodnie z prawem międzynarodowym są uznawane za nielegalne. Evraz zaś dostarcza stal rosyjskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, wspierając tym samym „nielegalną rosyjską agresję przeciwko Ukrainie”.

Również norweski fundusz emerytalny KLP wprowadził własne zasady dotyczące inwestycji. W czerwcu sprzedał swoje udziały w niemieckim koncernie przemysłowym Thyssenkrupp oraz amerykańskim producencie pojazdów Oshkosh ze względu na ich powiązania biznesowe z Izraelem. Chodziło o dostawy okrętów wojennych i okrętów podwodnych dla izraelskiej marynarki wojennej realizowane przez Thyssenkrupp oraz ciężarówek Oshkosh, które izraelskie wojsko przekształca w opancerzone transportery dla żołnierzy.