Paweł Szefernaker był gościem RMF FM. Pytany o podróż Karola Nawrockiego do USA i współpracę z rządem w tej sprawie odparł, że notatka dotycząca tej wizyty została przekazana szefowi rządu Donaldowi Tuskowi. Ocenił też, że spór między Pałacem Prezydenckim a MSZ jest efektem walki w Platformie Obywatelskiej o stanowisko premiera.

Paweł Szefernaker: W PO trwa swego rodzaju wyścig

– W Platformie Obywatelskiej trwa w tej chwili pewnego rodzaju wyścig o to, kto będzie liderem po Donaldzie Tusku, kto będzie premierem. I w moim przekonaniu w tym wyścigu Radosław Sikorski bardzo mocno wystartował. – Ta rywalizacja Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim o to, kto bardziej będzie rywalizował z prezydentem, powoduje, że niestety cierpi na tym polska polityka zagraniczna – dodał szef gabinetu prezydenta RP.

– Przykładem dobrych relacji, takich państwowych przez ten ostatni miesiąc, gdzie nie trzeba rywalizować z prezydentem, są relacje (Kancelarii Prezydenta) z Ministerstwem Obrony Narodowej – stwierdził.

Szefernaker stwierdził, że wizytą w USA i spotkaniem z prezydentem Donaldem Trumpem Karol Nawrocki „otworzył w USA drzwi i teraz rolą rządu jest to wykorzystać”. Wyraził też przekonanie, że gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, to wizyty prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych by nie było.