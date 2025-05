Dołączył do firmy doradczej PwC w Edmonton jako biegły rewident, a następnie przeniósł się do biura firmy w San Francisco, gdzie jednym z jego klientów była firma CalEnergy – do której niedługo później przeszedł.

Abel pełnił funkcję wyższego kierownika w tej firmie w latach 1992–2008, a w 1999 roku został jej prezesem, gdy przekształciła się w MidAmerican Energy Holdings Company. W 2014 roku firma zmieniła nazwę na Berkshire Hathaway Energy – spółkę zależną należącą do międzynarodowego konglomeratu Buffetta.

Berkshire Hathaway Energy posiada aktywa o wartości przekraczającej 90 miliardów dolarów i kontroluje spółki zależne z branży energetycznej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Filipinach.

W styczniu 2018 roku, pozostając jednocześnie przewodniczącym zarządu Berkshire Hathaway Energy, Abel został mianowany wiceprezesem Berkshire Hathaway Inc. Od tego czasu odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu portfelem spółek niezwiązanych z ubezpieczeniami.

Inwestorzy i analitycy spodziewają się, że Abel będzie kontynuował konserwatywne podejście Buffetta do prowadzenia biznesu oraz utrzyma reputację wartego 865 miliardów dolarów konglomeratu, inwestującego długoterminowo i unikającego wypłat dywidend dla akcjonariuszy.