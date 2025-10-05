Ostatnia transakcja Buffetta dla Berkshire Hathaway?

Aktualizacja: 05.10.2025 10:28 Publikacja: 05.10.2025 09:42
Warren Buffett
Zakup OxyChem to największa transakcja Berkshire Hathaway od czasu przejęcia ubezpieczyciela Alleghany za 11,6 mld dol. w 2022 r.. Nie jest to jednak poszukiwany przez Warrena Buffetta „słoń” – potężne przejęcie, które mogłoby istotnie uszczuplić gotówkowe zasoby spółki, wynoszące na koniec czerwca około 340 miliardów dol.
Mimo strategicznego znaczenia zakupu OxyChem, pochłonie on mniej niż 3 proc. rezerw gotówkowych Berkshire. Inwestorzy przyjęli tę informację z pewnym rozczarowaniem – w czwartek, w dniu ogłoszenia transakcji, kurs akcji Berkshire nieznacznie spadł, a papiery Occidental straciły ponad 7 proc. Jako pierwszy o możliwej transakcji poinformował dziennik „The Wall Street Journal”.
Berkshire jest największym akcjonariuszem Occidental, posiadając obecnie niemal 27 proc. udziałów o wartości około 11,9 miliarda dol. Dodatkowo Occidental wypłaca 8-procentową dywidendę od ponad 8 miliardów dol. akcji uprzywilejowanych, które Berkshire objęła w ramach finansowania przeznaczonego na zakup Anadarko Petroleum w 2019 r.. W tamtej transakcji Berkshire uzyskała również warranty umożliwiające nabycie prawie 84 milionów dodatkowych akcji zwykłych Occidental po cenie nieco poniżej 60 dol. za akcję – wyższej od obecnego kursu, wynoszącego niespełna 45 dol.
Pomimo tych silnych powiązań, Buffett już dwa lata temu zapowiedział, że Berkshire nie planuje przejęcia Occidental w całości.
OxyChem produkuje chemikalia wykorzystywane do uzdatniania wody (m.in. w basenach) oraz związki winylowe stosowane między innymi w rurach wodociągowych i wyrobach medycznych.
„Berkshire nabywa solidne portfolio aktywów operacyjnych, wspierane przez doświadczony zespół” – oświadczył Greg Abel. – „Z niecierpliwością czekamy na powitanie OxyChem jako nowej spółki operacyjnej w strukturach Berkshire.”
W drugim kwartale OxyChem wygenerował dla Occidental 213 milionów dol. zysku przed opodatkowaniem, co oznacza spadek względem ubiegłego roku, gdy wynik sięgał blisko 300 milionów dol.
Occidental planuje przeznaczyć 6,5 mld dol. z uzyskanych środków na dalszą redukcję długu. Spółka zachowa przy tym wszystkie zobowiązania środowiskowe historycznie związane z działalnością OxyChem.
Warren Buffett z końcem roku przejdzie na emeryturę. Zastąpić ma go Greg Abel. Warren Buffett pozostanie przewodniczącym rady nadzorczej.
