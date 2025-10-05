Ostatnia transakcja Buffetta dla Berkshire Hathaway?

Zakup OxyChem to największa transakcja Berkshire Hathaway od czasu przejęcia ubezpieczyciela Alleghany za 11,6 mld dol. w 2022 r.. Nie jest to jednak poszukiwany przez Warrena Buffetta „słoń” – potężne przejęcie, które mogłoby istotnie uszczuplić gotówkowe zasoby spółki, wynoszące na koniec czerwca około 340 miliardów dol.

Mimo strategicznego znaczenia zakupu OxyChem, pochłonie on mniej niż 3 proc. rezerw gotówkowych Berkshire. Inwestorzy przyjęli tę informację z pewnym rozczarowaniem – w czwartek, w dniu ogłoszenia transakcji, kurs akcji Berkshire nieznacznie spadł, a papiery Occidental straciły ponad 7 proc. Jako pierwszy o możliwej transakcji poinformował dziennik „The Wall Street Journal”.

OxyChem w strukturach Berkshire

Berkshire jest największym akcjonariuszem Occidental, posiadając obecnie niemal 27 proc. udziałów o wartości około 11,9 miliarda dol. Dodatkowo Occidental wypłaca 8-procentową dywidendę od ponad 8 miliardów dol. akcji uprzywilejowanych, które Berkshire objęła w ramach finansowania przeznaczonego na zakup Anadarko Petroleum w 2019 r.. W tamtej transakcji Berkshire uzyskała również warranty umożliwiające nabycie prawie 84 milionów dodatkowych akcji zwykłych Occidental po cenie nieco poniżej 60 dol. za akcję – wyższej od obecnego kursu, wynoszącego niespełna 45 dol.

Pomimo tych silnych powiązań, Buffett już dwa lata temu zapowiedział, że Berkshire nie planuje przejęcia Occidental w całości.