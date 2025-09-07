Aktualizacja: 07.09.2025 12:59 Publikacja: 07.09.2025 12:04
Foto: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg
Gigant spożywczy Kraft Heinz powstał w 2015 r. w wyniku fuzji wspieranej przez fundusz 3G Capital oraz firmę inwestycyjną Berkshire Hathaway należącą do miliardera Warrena Buffetta.
W mijającym tygodniu firma ogłosiła, że w 2026 r. nastąpi podział na dwie niezależne spółki. Co gorsza, przynajmniej w opinii Buffetta, decyzja o podziale nie zostanie poddana pod głosowanie akcjonariuszy. Berkshire Hathaway ma 27,5 proc. udziałów w spółce, o wartości około 8,9 miliarda dol.. Jest to zdecydowanie największy udziałowiec firmy, a gdyby miał głos w tej sprawie, podział mógłby nie dojść do skutku.
Czytaj więcej
Akcje wehikułu inwestycyjnego, stworzonego przez jednego z największych guru inwestorów, radziły...
Firma Kraft Heinz ogłosiła podział we wtorek, co natychmiast spowodowało spadek ceny jej akcji o 7,6 proc.. Do końca tygodnia akcje trochę odrobiły straty, ale wciąż były 2,4 proc. poniżej ceny sprzed ogłoszenia.
Nie jest jasne, czy Buffett zamierza sprzedać udziały Berkshire Hathaway w firmie, ale wyraźnie zaznaczył, że taka opcja jest brana pod uwagę. „Będziemy postępować w taki sposób, jaki uznamy za najlepszy dla Berkshire” – powiedział stacji CNBC Buffett.
Buffett przyznał, że połączenie firm mogło być błędem, ale nie uważa, że podział cokolwiek naprawi. „Z pewnością nie było to genialne posunięcie, aby je połączyć, ale nie sądzę, żeby rozdzielenie ich cokolwiek naprawiło” – stwierdził.
Od momentu fuzji w 2015 roku, spółka straciła ponad 57 miliardów dol. kapitalizacji rynkowej. W 2019 roku, w wywiadzie dla CNBC, Buffett przyznał, że „mylnie ocenił Kraft Heinz” i że „przepłacił ”. Od tego czasu „Wyrocznia z Omaha” spisała na straty kolejne miliardy, podczas gdy 3G Capital po cichu wycofało się z inwestycji.
Czytaj więcej
Berkshire Hathaway ogłosiło niewielki spadek zysków operacyjnych w drugim kwartale. Konglomerat W...
Firma Kraft Heinz ogłosiła, że do końca przyszłego roku podzieli się na dwa przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Podział zostanie przeprowadzony w taki sposób, że Kraft Heinz wydzieli część swojego biznesu i stworzy z niej nową, niezależną spółkę, a akcje tej nowej spółki trafią do obecnych akcjonariuszy.
Nowe podmioty to:
Obecny prezes Carlos Abrams-Rivera pokieruje segmentem North American Grocery Co., natomiast rada nadzorcza poszuka nowego szefa dla Global Taste Elevation Co.
W chwili, gdy „Wyrocznia z Omaha” przygotowuje się do przekazania sterów Gregowi Abellowi pod koniec roku, sytuacja Kraft Heinz pozostanie przestrogą: nawet najbardziej kultowe marki nie są w stanie uciec przed zmieniającymi się gustami konsumentów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Gigant spożywczy Kraft Heinz powstał w 2015 r. w wyniku fuzji wspieranej przez fundusz 3G Capital oraz firmę inwestycyjną Berkshire Hathaway należącą do miliardera Warrena Buffetta.
W mijającym tygodniu firma ogłosiła, że w 2026 r. nastąpi podział na dwie niezależne spółki. Co gorsza, przynajmniej w opinii Buffetta, decyzja o podziale nie zostanie poddana pod głosowanie akcjonariuszy. Berkshire Hathaway ma 27,5 proc. udziałów w spółce, o wartości około 8,9 miliarda dol.. Jest to zdecydowanie największy udziałowiec firmy, a gdyby miał głos w tej sprawie, podział mógłby nie dojść do skutku.
Prawie połowa Niemców ma nadwagę, a 11. na 100. boryka się z kryzysem otyłości. Niemieckie władze chcą to zmieni...
W rok ceny kawy na światowych giełdach się podwoiły. Podwyżki właśnie docierają na półki sklepowe w Polsce. Kons...
Po zaledwie roku pracy na stanowisku prezesa Nestlé Laurent Freixe musi pożegnać się z firmą. Powodem jest ukryw...
Prezes i dyrektor generalny Suntory Holdings Takeshi Niinami rezygnuje po zarzutach o zakup produktów z THC – in...
Brazylia walczy z cłami, które narzucił Donald Trump. Złożyła właśnie skargę w WTO, a ogromne ilości kawy przeki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas