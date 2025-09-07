Rzeczpospolita
Podział Kraft Heinz. Buffett rozczarowany

Gdyby nie keczup i makaron z serem, Warren Buffett miałby o jeden problem mniej. Podczas niedawnego występu w stacji CNBC, Buffett ujawnił, że jest "rozczarowany" firmą Kraft Heinz, której fuzję pomógł sfinalizować w 2015 roku. Pomimo wysiłków inwestora, firmy mają się rozdzielić.

Publikacja: 07.09.2025 12:04

Foto: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg

Gigant spożywczy Kraft Heinz powstał w 2015 r. w wyniku fuzji wspieranej przez fundusz 3G Capital oraz firmę inwestycyjną Berkshire Hathaway należącą do miliardera Warrena Buffetta.

W mijającym tygodniu firma ogłosiła, że w 2026 r. nastąpi podział na dwie niezależne spółki. Co gorsza, przynajmniej w opinii Buffetta, decyzja o podziale nie zostanie poddana pod głosowanie akcjonariuszy. Berkshire Hathaway ma 27,5 proc.  udziałów w spółce, o wartości około 8,9 miliarda dol.. Jest to zdecydowanie największy udziałowiec firmy, a gdyby miał głos w tej sprawie, podział mógłby nie dojść do skutku.

Firma Kraft Heinz ogłosiła podział we wtorek, co natychmiast spowodowało spadek ceny jej akcji o 7,6 proc.. Do końca tygodnia akcje trochę odrobiły straty, ale wciąż były 2,4 proc. poniżej ceny sprzed ogłoszenia.

Nie jest jasne, czy Buffett zamierza sprzedać udziały Berkshire Hathaway w firmie, ale wyraźnie zaznaczył, że taka opcja jest brana pod uwagę. „Będziemy postępować w taki sposób, jaki uznamy za najlepszy dla Berkshire” – powiedział stacji CNBC Buffett.

Buffett przyznał, że połączenie firm mogło być błędem, ale nie uważa, że podział cokolwiek naprawi. „Z pewnością nie było to genialne posunięcie, aby je połączyć, ale nie sądzę, żeby rozdzielenie ich cokolwiek naprawiło” – stwierdził.

Od momentu fuzji w 2015 roku, spółka straciła ponad 57 miliardów dol. kapitalizacji rynkowej. W 2019 roku, w wywiadzie dla CNBC, Buffett przyznał, że „mylnie ocenił Kraft Heinz” i że „przepłacił ”. Od tego czasu „Wyrocznia z Omaha” spisała na straty kolejne miliardy, podczas gdy 3G Capital po cichu wycofało się z inwestycji.

Plan podziału Kraft Heinz 

Firma Kraft Heinz ogłosiła, że do końca przyszłego roku podzieli się na dwa przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Podział zostanie przeprowadzony w taki sposób, że Kraft Heinz wydzieli część swojego biznesu i stworzy z niej nową, niezależną spółkę, a akcje tej nowej spółki trafią do obecnych akcjonariuszy.

Nowe podmioty to:

  • Global Taste Elevation Co. – skoncentrowana na klasycznych produktach Heinz, takich jak sosy, pasty czy przyprawy, m.in. ketchup Heinz, Kraft Mac & Cheese i serek Philadelphia.
  • North American Grocery Co. – obejmie kultowe marki, takie jak Oscar Mayer, Kraft Singles, Maxwell House czy Lunchables.
Obecny prezes Carlos Abrams-Rivera pokieruje segmentem North American Grocery Co., natomiast rada nadzorcza poszuka nowego szefa dla Global Taste Elevation Co.

W chwili, gdy „Wyrocznia z Omaha” przygotowuje się do przekazania sterów Gregowi Abellowi pod koniec roku, sytuacja Kraft Heinz pozostanie przestrogą: nawet najbardziej kultowe marki nie są w stanie uciec przed zmieniającymi się gustami konsumentów.

