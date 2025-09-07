Gigant spożywczy Kraft Heinz powstał w 2015 r. w wyniku fuzji wspieranej przez fundusz 3G Capital oraz firmę inwestycyjną Berkshire Hathaway należącą do miliardera Warrena Buffetta.

W mijającym tygodniu firma ogłosiła, że w 2026 r. nastąpi podział na dwie niezależne spółki. Co gorsza, przynajmniej w opinii Buffetta, decyzja o podziale nie zostanie poddana pod głosowanie akcjonariuszy. Berkshire Hathaway ma 27,5 proc. udziałów w spółce, o wartości około 8,9 miliarda dol.. Jest to zdecydowanie największy udziałowiec firmy, a gdyby miał głos w tej sprawie, podział mógłby nie dojść do skutku.

Buffett przyznaje się do pomyłki, ale podział Kraft Heinz też mu się nie podoba

Firma Kraft Heinz ogłosiła podział we wtorek, co natychmiast spowodowało spadek ceny jej akcji o 7,6 proc.. Do końca tygodnia akcje trochę odrobiły straty, ale wciąż były 2,4 proc. poniżej ceny sprzed ogłoszenia.

Nie jest jasne, czy Buffett zamierza sprzedać udziały Berkshire Hathaway w firmie, ale wyraźnie zaznaczył, że taka opcja jest brana pod uwagę. „Będziemy postępować w taki sposób, jaki uznamy za najlepszy dla Berkshire” – powiedział stacji CNBC Buffett.