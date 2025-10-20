Według oficjalnych danych polska branża lotnicza ma tylko niespełna 2 proc. wkładu do krajowego PKB. Raport Polskich Portów Lotniczych „Wpływ polskich portów lotniczych na regiony” pokazuje jednak, że jest to znacznie więcej. Czy taki właśnie był zamysł jego przygotowania?

Powodów było kilka. Chcieliśmy pokazać, jak wielką siłę ma ten sektor gospodarki. W Polsce mamy 15 lotnisk, które są postrzegane przez pryzmat liczby pasażerów, przychodów i kosztów. Natomiast w naszym przekonaniu lotniska to znacznie więcej. Nie chodzi mi tutaj o aspekt emocjonalny, który w branży funkcjonuje, ale o ten wymierny, związany z potężnym wpływem na gospodarkę. Podskórnie to czuliśmy, ale nikt tego wcześniej nie sprawdził.

Drugi element to punkt odniesienia wobec lotnictwa w Europie. Wiadomo, że w Polsce porty lotnicze rosną trzy i pół razy szybciej, niż pozostałe lotniska na kontynencie. A w kontaktach z najróżniejszymi organizacjami, jak chociażby Airport Council International, którego jesteśmy członkiem, widzimy, że wszyscy chwalą się swoim wkładem do gospodarki. Stwierdziliśmy więc, że skoro i pod tym względem jesteśmy „bardzo zieloną wyspą”, powinniśmy to zmierzyć i pokazać.

Aspekt trzeci, może najmniej ważny, bo niezwiązany z wizerunkiem branży, a raczej ze zwróceniem uwagi na grupę kapitałową Polskich Portów Lotniczych, o której nie bardzo wiedziano, czym w istocie jest. Nadal często mierzymy się z opiniami, jakie funkcjonują w Polsce, że PPL to Lotnisko Chopina w Warszawie. A przecież w skład naszej grupy wchodzi 19 podmiotów, w tym mamy udziały w 12 lotniskach na 15, jakie funkcjonują w Polsce. PPL to także 7 spółek zajmujących się handlem lotniskowym, handlingiem, Polish Airports Academy, czy też ACS – firma zajmująca się sprzątaniem, czy meteo. Tworzymy więc cały łańcuch usługowy, który potrafi kompleksowo zarządzać tą branżą. Jako grupa zatrudniamy ponad 7,5 tys. osób. Samo Lotnisko Chopina to ok. 2,5 tysiąca pracowników. Przychody PPL za 2024 r. to 3,6 mld zł.

I to właśnie chcieliśmy pokazać: jak ważne jest lotnictwo dla polskiej gospodarki. Nie mówiąc oczywiście o jego roli w obronności kraju.