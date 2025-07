Rozbity samolot w Kazachstanie a sprawa katastrofy smoleńskiej

W tym pierwszym przypadku Federacja Rosyjska nie tylko nie współpracowała z polskimi służbami śledczymi w kwestii badania współodpowiedzialności Rosjan za wypadek lotniczy, ale do dziś nie wydała fundamentalnego dla sprawy dowodu w postaci szczątków samolotu. Decyzję, rzecz jasna, podjęto na Kremlu i choć było pewne, że na dobre zepsuje to relacje między Warszawą i Moskwą, Putin nie zdecydował się na żaden gest ustępstwa.

Podobnie w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga 777 nad Donbasem. Mimo międzynarodowego śledztwa, pieczołowitych badań technicznych i procesu, w którym skazano trzech odpowiedzialnych za katastrofę Rosjan, Moskwa nigdy nie przyznała się do winy i do dziś powiela kłamliwą narrację o odpowiedzialności Ukraińców. To oczywiście nie wszystkie przypadki ilustrujące zgoła imperialne lekceważenie przez władze na Kremlu potwierdzonych przez międzynarodowe czynniki ustaleń, ale wystarczają, by być pewnym, że w sprawie ataku rakietowego na samolot Azerbaijan Airlines w grudniu 2024 r. będzie podobnie. Ilham Alijew nie doczeka się więc, mimo coraz intensywniejszych żądań wysuwanych wobec Moskwy, w tej sprawie satysfakcji. Rosja prawdy nie ujawni. Nawet, a może zwłaszcza, gdy pociągnie to za sobą utratę dotychczasowego sojusznika.

Dla Rosji Putina ważniejsze od dobrych relacji z Azerbejdżanem jest podgrzewanie sytuacji na Zakaukaziu

I tu wracamy do perspektywy wojny na Zakaukaziu i sytuacji Azerbejdżanu. Jak napisałem powyżej, Baku to nie samotna i izolowana Armenia. Azerbejdżan ma wielkiego i możnego sojusznika, jakim jest Stambuł. Premier Erdogan to wypróbowany sojusznik Alijewa. A sama Turcja, dysponująca potężną armią i wielkimi wpływami nie tylko w Azji Centralnej, coraz mocniej wiąże się politycznie i gospodarczo z Baku. Putin musi więc świetnie rozumieć, że konflikt z Azerbejdżanem to wypowiedzenie wojny Erdoganowi. Dlatego nie zdecyduje się dziś na jakąkolwiek formę interwencji zbrojnej.

Niemniej jego nieustępliwość w sprawie katastrofy samolotu ma drugie dno; Kremlowi może nie zależeć na „straconym” już Azerbejdżanie. Możliwe, że ważniejsza jest kolejna „gorąca” granica. Zwłaszcza że sprawa Zakaukazia kiedyś znów się otworzy. Erdogan odejdzie. Armenia nie otrzyma zaproszenia do UE. Paszynian straci władzę, a Erewań znów będzie mógł odnaleźć się w ramionach Moskwy. Wtedy przed Kremlem otworzą się nowe (włącznie z siłowym) scenariusze wobec Baku. Grę będzie można zacząć od nowa. Z reżimem Alijewa albo przeciw niemu. A Baku jest dla Moskwy bardzo ważne. Nie tylko ze względu na zasoby. Azerbejdżan to pomost łączący Rosję z sojuszniczym Iranem. I o to toczy się gra.