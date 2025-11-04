Gorsze nastroje na światowych rynkach powodują, że inwestorzy znów łaskawszym okiem patrzą na amerykańskiego dolara. Para EUR/USD w drugiej części dnia spadała o około 0,4 proc., schodząc poniżej poziomu 1,15. Tak nisko nie była ona od ponad trzech miesięcy.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Giełda Niedźwiedzie ruszyły do ataku na GPW Kolor czerwony zawitał znów na giełdach. Czy popyt będzie w stanie odpowiedzieć na rynkowe spadki?

– Presja wzrostowa na dolara nadal się utrzymuje, co sprawia, że EUR/USD znów testuje rejon 1,15. Jego złamanie może dać ruch w stronę wsparć przy 1,14, a docelowo nawet 1,1275 (szczyt z lipca 2023 r.). Wpływ na amerykańską walutę zaczynają mieć kwestie płynnościowe na rynku międzybankowym, które w połączeniu z narracją wokół braku cięcia stóp przez Fed w grudniu, mogą generować dodatkowy popyt na dolary w kolejnych dniach – wskazuje Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.

Złoty czeka też na RPP

To, co się dzieje z dolarem ma też przełożenie na złotego, głównie właśnie w zestawieniu z amerykańską walutą. Ta wyraźnie drożeje. We wtorkowe popołudnie trzeba było za nią płacić już 3,71 zł, czyli o blisko 0,5 proc. więcej niż w poniedziałek. Euro drożało o 0,1 proc. do blisko 4,26 zł. Z kolei frank rósł o 0,3 proc. do 4,58 zł. Złoty patrzy na to, co się dzieje z dolarem, ale dodatkowo szykuje się na środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści są podzieleni w prognozach dotyczących tego, co może zrobić RPP, co z kolei stanowi pożywkę do większej zmienności dla złotego, kiedy decyzja faktycznie już zapadnie. Jeżeli więc w ostatnim czasie można było trochę narzekać na brak emocji rynkowych, to obecnie raczej nie powinno ich zabraknąć.