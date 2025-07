Możemy sobie zatem wyobrazić, że na biwaku bierzemy bazę w postaci ryżu, kaszy czy makaronu, dorzucamy białko i tłuszcz w postaci jakiejś puszki, typu ryba w oleju i dopełniamy to wszystko uzbieranymi dzikimi warzywami (pokrzywy, podagrycznika) czy ziołami (lebiodki pospolitej, czyli oregano, macierzanka, mięty długolistnej). Na południu Europy bardzo popularne są wiosenne sałatki z pędów lekko podgotowanych, które się odcedza, soli i podlewa oliwą.

Ale jak je rozpoznawać, aby się upewnić, że się nie potrujemy? Atlasy czy aplikacje mobilne?

Nie ma współcześnie dobrego atlasu roślin trujących, jedyna tego typu pozycja książkowa jest już stara i trudno dostępna, a monografie powstają, ale bez obrazków niestety (np. „Rośliny trujące”, red. Anna Kiss). Są pewne gatunki bardzo niebezpieczne, jak: szczwół plamisty, bieluń dziędzierzawa, lulek czarny, cis, konwalia, zimowit, blekot… to jest krótka lista ok. 20 gatunków. Jeśli wiemy, z jakich są rodzin i mniej więcej, jaki mają wygląd, nie mamy szansy poważnie się zatruć. Natomiast obecne aplikacje są bardzo wiarygodne. Oczywiście zdarzają się błędy, ale jeśli aplikacja pokaże nam oznaczenie pewne na 80-90 proc., to możemy jej zaufać, bo jeśli jest pomyłka, to w gatunku, a nie w rodzaju, czy tym bardziej w rodzinie. Zwłaszcza, jeśli do rozpoznawania wykorzystaliśmy kwiaty, liście i owoce, to w polskich warunkach zaufanie do identyfikacji jest pełne na poziomie pozwalającym skutecznie odróżnić jadalne od niejadalnych

Zachęcam do korzystania z tych aplikacji, bo dzięki nim szybciej uczymy się gatunków. Zupełny laik, ale zawzięty, który 2-3 godziny dziennie będzie siedział na aplikacji, zamiast skrolować telefon, i rozpoznawał gatunki, w jeden sezon może się nauczyć podstaw polskiej flory czy wakacyjnie – chorwackiej albo hiszpańskiej. Pamiętam, jak pojechałem na Zanzibar kilka lat temu i nie znałem niektórych gatunków, szedłem z aplikacją odcinek 300 metrów przez 6 godzin (śmiech). Bo ja oznaczam z zasady co do gatunku wszystko, co widzę.

W nieznanym sobie terenie, np. za granicą, zwłaszcza na innym kontynencie i w klimacie należy być bardziej ostrożnym, ale zachęcam do eksplorowania. Pewne cechy są stałe w obrębie całej rodziny. Zatem np. krzyżowe (tam jest kapusta), mają charakterystyczne kwiaty i wiele tam dzikich roślin jadalnych. Podobnie bardzo charakterystyczny kwiat mają np. baldaszkowate (tu marchew, seler) czy psiankowate (tu ziemniak, pomidor), z którymi trzeba uważać, bo nie wszystkie są „niewinne”.

A są jakieś zdrowotne przeciwskazania dla dzikiej kuchni? Na wakacje się jeździ często rodzinnie, do stołu siadają osoby w wieku od 3 miesięcy do 103 lat…

Wszyscy mogą. Przeciwskazania są natury ogólnej, bo każdy produkt może kogoś uczulić. Na ogół ludzie korzystający rekreacyjnie z dzikiej kuchni potem dobrze się czują, pod warunkiem, że wykorzystają młode pędy. Natomiast poziom akceptacji gorzkiego smaku jest różny u ludzi, a dzikie rośliny mają go więcej, niż ogrodowe, czy tym bardziej te z plantacji, gdzie marchew jest dziś słodka, jak dawniej był banan. Dzika marchew jest gorzkawa. Jednak, jeśli nie zbierzemy tych występujących w Polsce kilkunastu gatunków silnie trujących, a zjadłszy dzikie produkty wsłuchamy się we własny organizm, to on nam powie: tych liści już więcej nie chcę, a tamte są ok. Na prowadzonych przeze mnie warsztatach dzikiej kuchni nie spotkałem się z jakimiś drastycznymi zdrowotnymi problemami. Po prostu jednym coś smakuje bardziej, a innym mniej.

Jeśli traktujemy to tylko jako dodatek do potraw, to na pewno wzbogaci naszą dietę, a możemy przy okazji dużo zyskać, pamiętajmy bowiem, że my mamy nie tylko jeść, ale przede wszystkim się odżywiać.