– Musimy wyciągnąć wnioski, ale nie możemy prowadzić bratobójczej wojny w mediach. PiS z Konfederacją patrzą i zajadają się popcornem – mówi „Rzeczpospolitej” polityk PO o nowych relacjach w koalicji.

Kto zostanie rzecznikiem rządu Donalda Tuska? Pojawiają się dwa nazwiska

W koalicji wróciło zaufanie i podmiotowość, przekonują politycy Lewicy. – Rekonstrukcja będzie przeprowadzona w duchu wykonania zadania, a nie linczu i kary. Zmiany w resortach będą uzgodnione przez koalicjantów. Pewne jest, że Hołownia przestanie być marszałkiem w listopadzie. Mniej pewne, jaki ma na siebie pomysł – mówi polityk Lewicy.

Nie wiadomo też, kto zostanie rzecznikiem rządu. W kuluarach pojawiły się plotki o Szymonie Hołowni i Andrzeju Rozenku. Ten drugi w rozmowie z „Rz” zaprzeczył. Decyzja o tym, kto będzie rzecznikiem rządu koalicyjnego, jeszcze nie zapadła.

– Koalicja ma się dobrze, to chcielibyśmy wyraźnie powiedzieć. Jesteśmy gotowi na kolejny etap naszych rządów. Podsumowaliśmy też to, co się udało, i to będzie ważny element otwarcia w nowym sezonie politycznym – mówi z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.