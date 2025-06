Rafał Trzaskowski był silny słabością Karola Nawrockiego

Siłą Trzaskowskiego była słabość kandydata popieranego przez PiS. Karol Nawrocki nie został wystarczająco dobrze sprawdzony przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Partia, tak samo jak Polacy, była zaskakiwana nowymi rewelacjami na temat kandydata. Wielu faktów sztab Nawrockiego o nim nie wiedział i dowiadywał się z mediów. „Kolejne wersje prawdy” na temat mieszkania Nawrockiego były zaskoczeniem nie tylko dla Przemysława Czarnka, który na konferencji gardłował w sprawie Nawrockiego, ale również dla rzeczniczki kandydata. Gdyby inny kandydat „obywatelski”, nieobciążony tak skandaliczną hipoteką jak Nawrocki, reprezentował PiS, wynik mógłby być inny. Choć wciąż może jeszcze być inny, jeśli late poll się potwierdzi. Miliony Polaków nie chciały prezydenta kibola, z szemraną przeszłością, gloryfikującego przemoc i zachwycającego się światem przestępczym. Bardziej nie chcieli Nawrockiego, niż chcieli Trzaskowskiego. Dlaczego?

Rząd Donalda Tuska traci popularność i nie jest dobrze postrzegany przez Polaków

Rafała Trzaskowskiego z kolei obciążała hipoteka rządów Donalda Tuska. Nie jest ministrem, ale jest wiceszefem Platformy Obywatelskiej. Był jedną z wizytówek ekipy Tuska. A obecna władza nie jest dobrze oceniana przez Polaków i nie robi wiele, żeby to zmienić w oczach wyborców. Rząd zużywa się szybciej niż będąca u władzy ekipa Jarosława Kaczyńskiego. Czy ktoś z tego wyciągnie wnioski? Czy uzna, że osiągnięte zwycięstwo jest powodem do radości? Jeśli to w ogóle będzie zwycięstwo.

Nie jest przypadkiem, że po ogłoszeniu wyników głos zabrali ze sceny tylko Rafał Trzaskowski i jego żona. Donald Tusk stał z boku i się uśmiechał, choć nie była to wielka radość. Jeśli premier wciąż jest pragmatykiem, to powinien wiedzieć, że wynik badania exit poll był „o włos”, „na żyletki”. A to jest poważnym ostrzeżeniem i jeśli nawet zakończy się zwycięstwem, to będzie zwycięstwem słodko-gorzkim. Za dwa lata, podczas wyborów parlamentarnych, Tusk i KO wcale nie muszą triumfować, a władzę może przejąć PiS i rządzić z Konfederacją oraz formacją Grzegorza Brauna. Prezydent Trzaskowski może być wtedy jedynie wentylem bezpieczeństwa i blokadą przed monowładzą Kaczyńskiego. Kampania parlamentarną właśnie się zaczęła.