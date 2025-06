Czy PiS zaakceptuje potencjalną przegraną Nawrockiego, czy zdecyduje się na batalię przed Sądem Najwyższym i opowieść o ukradzionych wyborach.

Kluczowe jest teraz pytania, jak Prawo i Sprawiedliwość odpowie na ewentualną przegraną Karola Nawrockiego. Od samego rana jego zaplecze budowało narrację o wyborczych fałszerstwach. Koncentrowała się ona wokół rekordowej liczby zaświadczeń do głosowania poza miejscem zamieszkania. Politycy PiS promowali korzystanie z aplikacji, która miała weryfikować w dość chałupniczy sposób te zaświadczenia, czego ostatecznie zakazała PKW. W odpowiedzi sympatycy Karola Nawrockiego zaczęli kolportować historie o autokarach mających rzekomo wozić osoby ze sfałszowanymi zaświadczeniami od komisji do komisji. I dziś najważniejsze pytanie brzmi: czy PiS przygotowaną przez siebie bombę postanowi odpalić, wysadzając przy okazji w powietrze Polską demokrację.

Nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości wokół prawidłowości procesu wyborczego, trzeba je wyjaśnić. Doświadczenie pokazuje jednak, że PiS nie zależy na tym, by cokolwiek wyjaśniać, ale o to, by uderzyć w zaufanie obywateli do państwa, do instytucji, wreszcie do wyborów. Tak jak bez mrugnięcia okiem PiS opowiadał o więźniach politycznych, czy też o prześladowaniach politycznych, które miały doprowadzić do śmierci Barbary Skrzypek, tak i teraz – jeśli uzna za stosowne, a przede wszystkim, jeśli Jarosław Kaczyński stwierdzi, że może coś na tym ugrać, nie zawaha się przed trzecią turą wyborów, czyli batalią w Sądzie Najwyższym. A zamiast tej „dodatkowej” tury, potrzebujemy teraz – jako wspólnota – po tych wyborach ochłonąć, zabrać się za pracę dla Polski, na moment odpocząć od polityki.