Jednocześnie wicemarszałek Sejmu zadeklarował, że w II turze „ustalenie jest takie, że głosujemy na tę osobę, która z koalicji” do niej wejdzie. - Chcę to jasno i precyzyjnie powiedzieć - zaznaczył.



Mówiąc o udziale TVP w debacie organizowanej przez sztab Trzaskowskiego, lider Nowej Lewicy stwierdził, iż Telewizja ta ma „kryzys wizerunkowy, bo musi się tłumaczyć”. Do Rafała nie mam żalu, ale myślę, że sam sobie zbił nóż w plecy, co jest bardzo trudne, by samemu to zrobić - podsumował.

Włodzimierz Czarzasty: Mam poglądy w 95 procentach zbieżne z Adrianem Zandbergiem

Czarzasty był też pytany o innych kandydatów lewicowych startujących w wyborach prezydenckich – lidera Razem Adriana Zandberga i byłą posłankę SLD Joannę Senyszyn. - Nie namówi mnie pan do tego, bym mówił jakiekolwiek złe zdanie na temat kandydatów lewicowych. Mam w 95 proc. poglądy zbieżne z poglądami Senyszyn i w 95 proc. poglądy zbieżne z Zandbergiem - zapewnił Jak dodał to, że lewica nie ma wspólnego kandydata to „taki moment historii”. Przypomniał jednocześnie, że kiedy lewica idzie do wyborów podzielona „zazwyczaj dostaje po nosie”.