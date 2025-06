Dlaczego Szymonowi Hołowni teraz nie poszło?

To prawda, marszałek uzyskał słaby wynik. Rozmawiałem z nim o tym i powiedziałem, że moim zdaniem, gdyby na początku kadencji – w okresie boomu na Sejmflix – Szymon Hołownia rozpoczął walkę o prezydenturę, jeżdżąc do ludzi i budując poparcie, to by wygrał. Za mało go było widać w terenie. Uważam też, że gdyby Hołownia był wspólnym kandydatem całej koalicji, dziś byłby prezydentem. Tylko on byłby w stanie zebrać część głosów na wschodzie Polski.

Czy będzie zmiana na stanowisku marszałka – tak jak zapisano w umowie koalicyjnej?

Mnie osobiście Włodzimierz Czarzasty na to stanowisko nie bardzo pasuje. Natomiast umów należy dotrzymywać.

Widział pan wpis w mediach społecznościowych Joanny Muchy, w którym rozlicza PO z przegranych wyborów.

Widziałem, nie pochwalam. Wolałbym, by posłanka Mucha napisała co u nas zawiodło. Poza tym w rządzie powinna być lojalność, a jego członkowie nie powinni krytykować się publicznie w serwisach społecznościowych. Od tego są rozmowy w cztery oczy.

11 czerwca Sejm będzie głosował wotum zaufania dla rządu. Jaki może być wynik?

Nie mam wątpliwości, że wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska będzie. Sam zagłosuje „za” i myślę, że wielu posłów, może nawet cała koalicja zrobi tak samo. Może Marek Sawicki zagłosuje inaczej, choć nie sądzę.