Liderzy koalicji bez premiera. „To jest moment przesilenia”

- To moment przesilenia politycznego – stwierdził Hołownia. Jak mówił, cieszy się z odsunięcia, na jego prośbę, terminu głosowania nad wotum zaufania dla rządu, bo „potrzebowaliśmy tych dni na to, by porozmawiać jak dalej sprawnie rządzić Polską”.

- Podjęliśmy dzisiaj z panem premierem kilka konkretnych decyzji dotyczących tego, jak będzie wyglądać w najbliższych dniach, ale też i w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach, wierzę, nasza współpraca. To są kwestie organizacyjne, poukładanie kwestii programowych, kwestii rekonstrukcji rządu. Mam wrażenie, że z tym spotkaniem ruszył bardzo ważny proces, który przekona wyborców, że nie dość, że wyciągamy wnioski z tego, co się wokół nas dzieje, to jednocześnie mamy bardzo konkretny plan, jak poukładać koalicję 15 października przez najbliższe dwa lata tak, żeby Polacy realnie mieli wybór, a nie ulegali tym, którzy twierdzą, że w 2027 roku już wyboru żadnego nie będzie – przekonywał Hołownia. - My wiemy, jak chcemy zmienić Polskę i wiemy, jak chcemy z tą zmianą przyspieszyć i co naprawić - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu liderów partii tworzących rząd: Koalicja ma się dobrze

- Koalicja ma się dobrze, jesteśmy gotowi z planem na kolejny etap naszych rządów. Podsumowaliśmy to, co się udało zrobić, a tych osiągnięć w dziedzinie gospodarni, cyfryzacji, rolnictwa, spraw społecznych jest bardzo dużo – mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wymieniając tzw. babciowe, rentę wdowią, zablokowanie niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy, ograniczenie sprzedaży ziemi cudzoziemcom, zablokowanie umowy z państwami Mercosur i zablokowanie umowy o wolnym handlu z Ameryką Południową, i „wycofanie się z głupich przepisów ograniczających bezpieczeństwo żywnościowe w Zielonym Ładzie”. Kosiniak-Kamysz mówił też o „wielkich inwestycjach w bezpieczeństwo”, najwyższym w historii budżecie na armię i zdolności obronne, projekcie „Tarczy Wschód”, zakupach statków, Agroporcie, nowych połączeniach kolejowych i tunelu w okolicach Limanowej.