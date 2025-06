Komentarze do jednego zdania Bodnara wyrwanego z kontekstu

– Cała wojna o sądownictwo, podważanie statusu sędziów, TSUE, szantaże i generalnie "obrona" praworządności oparta jest o zarzut, że sędziów do KRS wybiera aktualnie Sejm. Wychodzi Bodnar i mówi, że jak w oparciu o niezmienione przepisy koalicja Tusk wybierze sędziów na kolejną kadencję do KRS, to już będzie praworządnie. Obnażył cały cynizm wieloletniej operacji niszczenia państwa przez kastę i ich politycznych patronów. W ich wizji praworządność jest wtedy, kiedy rządzą oni i łamią prawo, a kiedy rządzą ich przeciwnicy i działają w oparciu o uchwalone prawidłowo prawo, to praworządności nie ma – to reakcja Sebastiana Kalety, byłego wiceministra sprawiedliwości z czasów Zbigniewa Ziobry.

– KRS wybrana przez PiS to neokrs, ale wybrana w oparciu o te same przepisy przez inną koalicję jest w porządku i nie będzie produkować „neosędziów”? Teraz już rozumiecie, że to wojna o stołki ubrana w retorykę walki o praworządność – pytał na portalu X Jacek Skała. – Maski opadły – dodawała przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Co naprawdę powiedział minister Adama Bodnar

Trudno byłoby nie przyklasnąć tej krytyce, gdyby nie fakt, że to zwykła manipulacja (poseł Kaleta wkleił wyrwane z kontekstu zdanie z wywiadu, który jest za paywallem). Wszystkie te osoby pominęły bowiem, że jednocześnie Adam Bodnar tłumaczył, że wtedy „sami sędziowie powinni wybrać swoich kandydatów na członków KRS w drodze jasnej, transparentnej procedury, a rola Sejmu powinna się sprowadzać jedynie do zatwierdzenia tych kandydatur. Bez jakiejkolwiek ingerencji”. A to zmienia postać rzeczy.

Mówiąc ściśle, byłby to nie tyle wybór na podstawie obecnej ustawy o KRS, co raczej jej obejście w duchu orzecznictwa europejskich trybunałów. Choć nie jest to najlepsze wyjście, to nie sposób nie zauważyć, że tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. I w żaden sposób nie da się tego porównać do wyboru sędziów do KRS z 2018 roku, według kryteriów – co poniekąd przyznał Zbigniew Ziobro – jeśli nie lojalności wobec władzy wykonawczej, to gotowości do współpracy z nią przy wprowadzeniu przez nią reform sądownictwa.