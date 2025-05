Piotr Młgosiek: Indywidualna weryfikacja neosędziów, czyli jaka?

Jakie ryzyko niesie ze sobą dokonany właśnie przez ministra sprawiedliwości wybór sposobu sanacji wadliwych nominacji sędziowskich? Próbę zdefiniowania go podjął profesorski duet M. Gutowski, P. Kardas w artykule „Ryzyka planu na neosędziów” („Rzeczpospolita” z 30 kwietnia – 1 maja). Niewątpliwie odesłanie przez ministra sprawiedliwości do zaopiniowania przez Komisję Wenecką tekstu projektu to próba zminimalizowania owego ryzyka. Tyle tylko, że jak się wydaje, sposób ujmowania skutków wadliwych nominacji sędziowskich wręczanych w Polsce od kwietnia 2018 r. zaczyna się, mówiąc kolokwialnie, nieco rozjeżdżać, jeśli chodzi o orzecznictwo dwóch organów sądowych analizujących to zagadnienie, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Reklama

Dwa trybunały, dwa podejścia

Słusznie autorzy wywodzą, iż na poziomie orzecznictwa obu trybunałów przyjęto, po latach analizy i kolejnych rozstrzygnięć, jednolitą postać wadliwości z mocy prawa, polegającej na naruszeniu konwencyjnego i prawnounijnego prawa do sądu poprzez zasiadanie w składach sądów neosędziów. Na tym wspólny front obu trybunałów się jednak kończy. TSUE w kolejnych swoich rozstrzygnięciach do zagadnień skutków, jakie dla określenia następstw orzeczeń wydawanych przez neosędziów niesie ich wadliwość nominacyjna, ma podejście teleologiczne, czyli indywidualne. Konsekwentnie bowiem przyjmuje w tym zakresie brak możliwości automatyzmu.

Najnowszą odsłoną tego spojrzenia jest opinia rzecznika generalnego Deana Spielmanna z 29 kwietnia 2025 r w sprawie C-521/21. Rzecznik zasugerował w niej, by TSUE na pytanie sądu krajowego o skutki wadliwej nominacji neosędziego, w stosunku do którego złożono wniosek o jego wyłączenie, odpowiedział, że sam udział w procesie nominacyjnym sędziego organu niedającego gwarancji niezawisłości (neo-KRS) nie uzasadnia konieczności wyłączenia tego sędziego z rozpoznania sprawy.

Bez automatyzmu

D. Spielmann nie powiedział nic nowego. Podejście negujące automatyzm w określaniu skutków neonominacji skrzyło się wyraźnie w orzecznictwie TSUE niemal od samego początku. Szczególnie dotyczy to neosędziów sądów powszechnych. Jednocześnie dla porządku zaznaczyć trzeba, że rzecznik generalny w przedmiotowej opinii powtórzył, iż na gruncie prawa Unii każdy sąd krajowy musi być uprawniony do samodzielnej oceny przebiegu procesu nominacyjnego neosędziów. Te ostatnie niezwykle istotne założenie współgra z opinią tegoż rzecznika z 10 kwietnia w sprawie C-225/22. Zasugerował on w niej, by TSUE dał każdemu sądowi bez względu na miejsce, jakie zajmuje w strukturze sądownictwa, prawo do uznania orzeczenia wydanego przez sąd, który nie jest sądem ustanowionym ustawą z neosędzią w składzie, za nieistniejące bądź pomijalne.