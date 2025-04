Podany przez MS do publicznej wiadomości projekt ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu dość odważnie opiera konstrukcję sankcji ustawowego pozbawienia skutków nominacji na założeniu braku ochrony konstytucyjnej. Wskazuje na analogię sytuacji tzw. neosędziów do przedstawionej w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2012 r. koncepcji tzw. sędziów ustawowych.

Podobieństwo sytuacji prawnej pomiędzy tzw. awansami poziomymi a powołaniami na wniosek tzw. neo-KRS polega w ocenie MS na tym, że w obu wypadkach art. 179 Konstytucji RP nie stanowił podstawy prawnej wniosku KRS i postanowienia prezydenta o powołaniu na urząd sędziego. Odwołując się do zawartego w wyroku TK stwierdzenia, że powoływanie sędziów w rozumieniu art. 179 Konstytucji RP opiera się na współpracy Prezydenta RP jako organu posiadającego bezpośredni mandat społeczny, z KRS, która ma strzec niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a tego wymagania neo-KRS nie spełnia, uznano, że utrata przez nią tożsamości konstytucyjnej przesądza, że uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziego są pozbawione skutków prawnych.

Neosędziowie i neo-KRS. Prezydencki akt

Uzasadnienie wskazuje, że okoliczność ta powinna zostać uwzględniona przez prezydenta, na którym z mocy art. 126 konstytucji spoczywa obowiązek czuwania nad jej przestrzeganiem i powoduje „niekonstytucyjny charakter takich nominacji [...] sędziowie, którzy je otrzymali, nie korzystają z gwarancji przysługujących sędziom powołanym na podstawie Konstytucji RP, o których mowa w art. 180 Konstytucji RP (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2012 r., K 7/10)”. W efekcie, nominacje sędziowskie przy udziale neo-KRS traktowane są przez MS jako niekonstytucyjne, zaś sankcja ustawowego cofnięcia ex lege zadziałać ma ze skutkiem „modyfikującym postanowienie prezydenta”.

Jak wskazuje uzasadnienie projektu, „w celu odzyskania prawidłowo nadanej legitymacji do sprawowania wymiaru sprawiedliwości sędzia powinien zatem powrócić na miejsce służbowe w sądzie [...] Powyższe będzie prowadziło do modyfikacji w drodze ustawy skutków postanowienia Prezydenta RP o powołaniu na urząd sędziego. Co do zasady modyfikacje takie są dopuszczalne w sytuacjach określonych w art. 180 Konstytucji RP. Jednak skutki postanowień Prezydenta RP wydanych bez podstawy w art. 179 Konstytucji RP mogą podlegać modyfikacji w szerszym zakresie, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością realizacji zasad konstytucyjnych”.