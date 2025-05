VAT na usługi prawne wynosi 23 proc., co w istotny sposób podwyższa cenę usługi prawnej, także tej świadczonej z urzędu. Aż trzy projekty złożonych na zgromadzeniu uchwał dotyczyły VAT i sposobu rozwiązania problemu jego wysokości. Propozycje dotyczyły obniżenia stawki albo powiązania jej z przychodem, w taki sposób, aby wprowadzić całkowite zwolnienie przedmiotowe do kwoty 200 000 zł. Cel zmiany jest jasny – ma zwiększyć dostępność usług prawnych dla konsumentów, ale też odformalizować i obniżyć koszty prowadzenia działalności.

No i wreszcie kwestia możliwości wykonywania zawodu na podstawie stosunku pracy, której to możliwości adwokaci i adwokatki nie mają. Miażdżąca większość warszawskiej palestry chciałaby móc decydować o tym, w jakiej formie wykonuje zawód. Brak prawa do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę to relikt przeszłości, który stanowi systemową dyskryminację w zatrudnieniu i powinien jak najszybciej stać się przedmiotem prac legislacyjnych.

Adwokatura jest częścią systemu, który stał się całkowicie niewydolny, a autorzy uchwał tę niewydolność zdefiniowali i zaproponowali zmiany. Zrobili to, wiedząc, że palestra nie ma inicjatywy legislacyjnej. Dlatego tym bardziej głosy wyrażone w uchwałach należy traktować jako ostateczny wyraz desperacji i wołania o godne wynagrodzenie i szacunek, uznania prawa do wypoczynku, prawa do tego, żeby spokojnie zdrowieć w trakcie choroby, prawa do wyboru sposobu wykonywania zawodu, a przede wszystkim prawa do dobrego prawa.

Maria Sankowska-Borman jest adwokatką, członkinią Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego