Pokłosiem tej decyzji prezydenta Dudy jest również ostatnia awantura i upadek Trybunału Stanu w obecnym składzie. W zasadzie z sądów opisanych w konstytucji trzymają się już tylko Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne. Oby jak najdłużej.

Kilka lat temu, z pewnością za czasów Sejmu poprzedniej kadencji, zdarzyło mi się rozmawiać z jednym z członków Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, który przyznał, że również w rozmowach pomiędzy nimi pojawiają się poglądy, że wszystkie zastrzeżenia do ich statusu to efekt właśnie tego, że w Polsce de facto nie ma Trybunału Konstytucyjnego cieszącego się autorytetem pozwalającym przesądzić, czy są, czy też nie są sędziami. Trybunału, którego wyroki powszechnie by chciano czytać i akceptować. Jak widać, świadomość tego stanu jest, a przynajmniej bywa, po obu stronach politycznych sporów.

Spór o Trybunał Stanu. Bareja byłby dumny

Czemu warto o tym wspominać? Dlatego że chociażby sprawa prof. Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu nie jest czymś oderwanym od wydarzeń ostatnich dziesięciu lat. Nie mam pojęcia, czy zarzuty w jej sprawie powinny być stawiane, czy też nie. To niech zostanie, na razie, między panią profesor, jej obrońcą i prokuraturą.

Z perspektywy ostatniej awantury jest najważniejsze natomiast to, co wynika wprost z art.15a ust. 5 ustawy o Trybunale Stanu. Otóż w razie uwzględnienia przez Trybunał wniosku o zezwolenie na postawienie pani sędzi Manowskiej zarzutów automatycznie zostanie ona zawieszona w czynnościach członka TS. To tak naprawdę tłumaczy, o co się toczy batalia w jej sprawie.

Czy to jest dobre, by podległy rządowi prokurator, przy domniemaniu niewinności zapisanym w konstytucji, miał wpływ na to, kto sądzi w Trybunale Stanu? To już pytanie do ustawodawcy. Moim zdaniem to jest gorzej niż nieprawidłowe. Ale prawo mamy, jakie mamy. W tym wypadku złe.

W tej sprawie poszczególni sędziowie Trybunału Stanu, najczęściej adwokaci, już się wypowiadali w mediach.