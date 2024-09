Testy wstępne na aplikacje 2024 r. Samorządy gotowe na większą liczbę aplikantów

Od negatywnego wyniku można się odwołać. Jak to zrobić?

Zgodnie z ustawami regulującymi ustrój zawodów prawniczych, od uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego na aplikację kandydatowi służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej.

- Minister rozstrzyga odwołanie w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odwołanie składa za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję, zatem w tym przypadku za pośrednictwem właściwej komisji egzaminacyjnej – wskazuje sędzia Kujawa.

I dodaje, że po egzaminach w 2023 r. do MS wpłynęło ok. 100 odwołań. W tym roku egzaminu nie zdało mniej osób, niż rok temu (tylko ok. 1,6 tys.), zatem odwołań może być mniej.

- Najczęściej odwołania składają osoby, których wynik jest na granicy progu zdawalności, czyli 100 punktów. W odwołaniach zdający z reguły kwestionują konstrukcję pytań, ale zdarzają się też błędy w zliczeniu punktów przez komisje. Po rozpatrzeniu odwołania przez MS, kandydat ma jeszcze możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego – wskazuje Iwona Kujawa.

Słaby wynik kandydatów na aplikację notarialną, zdała tylko połowa

Podczas gdy wyniki chętnych na aplikację adwokacką i radcowską wyniosły ok. 74 proc. to znacznie gorzej poszło potencjalnym rejentom. Tutaj jedynie 48 proc. osiągnęło wynik pozytywny (270 osób z 557 przystępujących). Rok wcześniej było to 54,6 proc., w 2022 r. – 57 proc., a w 2021 r. – aż 60,7 proc, Widać więc wyraźny trend spadkowy.

- Wyniki są podobne do tych z roku poprzedniego, nie można więc uznać, by były one dużo gorsze. Aplikacja notarialna nie jest też najbardziej popularną aplikacją prawniczą, skierowana jest do węższej grupy odbiorców, daje zupełnie inne uprawnienia niż adwokacka czy radcowska. Może to wynikać również z tego, że przedmioty związane z praktyką notarialną nie są tak szczegółowo omawiane w czasie studiów – tłumaczy Magdalena Arendt, wiceprezes i rzecznik prasowa Krajowej Rady Notarialnej.