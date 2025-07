Niby szlachcic taki zły, a wieś mimo to nie zna buntów

W kontekście pańszczyzny, jej miejsca w dawnym świecie oraz traum, które miały się z nią wiązać, pozostaje jeden wciąż nierozwiązany problem. Jak to się stało, że mimo tak wielkiej, rzekomej przemocy, do buntów na wsi dochodziło sporadycznie, a – nie licząc rabacji galicyjskiej – próżno szukać ich na dużą skalę? Przecież dwory były pojedynczymi wysepkami wśród chłopskich chat, a chłopi, co pokazali chociażby w trakcie potopu szwedzkiego, kiedy trzeba było, chwytali za broń w obronie swoich majątków i walczyli do upadłego. A jednak nie słychać o licznych atakach na dwory. Krytycy powiedzą: „no tak, ale to przez nieświadomość możliwości walki i lęk przed karą”. Otóż nie do końca, bo znajdą się przypadki, kiedy takie bunty wybuchały – chociażby na ziemiach ukraińskich. Próba udowodnienia, że czerń kozacka była lepiej uświadomiona niż chłop z Małopolski, jest jednak dosyć karkołomna. Na Dzikich Polach do buntów dochodziło dlatego, że tam wyzysk faktycznie przybierał olbrzymie formy, a sytuacja chłopów była krytyczna. Zarazem liczne inne czynniki sprawiały, że bunt był jedną z opcji. Ale to tam, gdzie indziej dochodziło raczej do incydentalnych wydarzeń.

Kiedy myślimy „szlachta”, zazwyczaj włącza nam się obraz wykreowany przez wiek XIX, czy to w „Panu Tadeuszu”, czy w „Nocach i dniach”. Dwór w stylu polskim: dziedzic, który posiada liczne włości i folwark, oraz pracujący na niego chłopi. W zależności od interpretacji narracja może być idylliczno-romantyczna – życie w dworze jest spokojne, zrytmizowane, pełne wartości kulturalnych i moralnych. W innej, „postępowej” – dwór to miejsce wyzysku, na które w pocie czoła pracowali poddani.

W krajobrazie współczesnej chłopomanii umyka nam też inny istotny element, który swego czasu opisał w swoim studium-reportażu Marcin Falkowski – „Ślachta”. Skupił się on na tych mieszkańcach wsi, którzy nie należeli do stanu chłopskiego, ale byli potomkami biednej szlachty zagrodowej, najliczniejszej z grup szlacheckich. To właśnie u nich najczęściej dochodziło do nieformalnego mieszania się stanów. I chociaż szlachta zagrodowa pilnowała, by nie łączyć się z chłopami, to rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana. Pragmatyzm życia i pauperyzacja sprawiały, że wżenienie się w bogatą chłopską rodzinę stawało się jedną z opcji przetrwania. Działo się tak czy to w Koronie, czy na Litwie, gdzie w połowie XIX wieku proces ten był częsty.

Wreszcie, kiedy mówi się o przemianach XIX wieku, widzi się powstawanie inteligencji w miastach. Ta zaś najczęściej rekrutowała się ze szlachty, która „za chlebem” trafiała do miasta i wkraczała w jego struktury, ale nie stawała się po prostu mieszczanami, a tworzyła swoistą subgrupę. Inteligencja miała wiele różnych odcieni, z których częstym był ten lewicowy. Aby nie szukać daleko, czołowi działacze PPS i radykalnej SDKPiL mieli pochodzenie szlacheckie. W miastach radykalizowali się i odcinali od tradycji. Równocześnie wielu ze szlachty pozostawało w domach rodzinnych, wrastając jeszcze bardziej w ziemię. Zatracali przy tym swoją odrębność, a świadomość stanowa znikała (zwłaszcza w zależności od poziomu gospodarczego).