Największy książkowy bestseller ostatnich lat w teatrze. „Chłopki" w Legnicy

- Tych opowieści często słuchało się jak niesamowitych, niemal nierealnych historii przygodowych, wojennych czy romantycznych. Wydają się one bardzo odległe od naszego doświadczenia, ale w pewien sposób są również nam bliskie. Ich powidoki znajdziemy w spektaklu. Rozwijając gest autorki, przyglądamy się, jak chłopskie korzenie i biografie naszych przodkiń wpływają na nas dzisiaj. Pokazujemy dzisiejsze oblicze tych zjawisk, ale opowiadamy je w ciągłym dialogu i zmaganiu się z przeszłością, której widma nawiedzają bohaterki. Z drugiej strony odkrywamy też, jak pewne zjawiska dziś wracają, jak historia i polityka znowu wrzuca nas w podobne warunki życia ╴ pełnego niepewności, poczucia zagrożenia czy lęku.

Jędrzej Piaskowski niesentymentalnie

- Nas naprawdę nie interesowało opowiadanie przeszłości w takim wymiarze zero-jedynkowym a la „Skrzypek na dachu” i na zasadzie: „a wtedy to było tak” i przebierzmy się po prostu za tych dziewiętnastowiecznych chłopów, i przeżyjmy to jeszcze raz – powiedział Jędrzej Piaskowski w publikacji legnickiego teatru, w rozmowie z Katarzyną Odrowską. - Nas zainteresowało najbardziej to, co w nas dzisiaj jest z tych mentali, mechanizmów i światów chłopskich, które opisane są w książce. Jest tego bardzo dużo, w związku z tym nas prowadziły nie tyle słowa zawarte w tej książce, co właśnie mechanizmy, schematy, postawy, pewne wzorce, które wynikają ze zdarzeń opisanych przez Joannę Kuciel-Frydryszak. No i pod tym względem wszystko, co jest w spektaklu, jest treścią i wynikiem tej książki, mimo że nie cały spektakl opiera się na materiale literackim stricte książkowym. Dla nas jest bardzo ważne, żeby widzowie mogli w jakimś sensie przejrzeć się w tych postaciach i ich historiach. Ta skojarzeniowość i możliwość odniesienia się do swych własnych babć tutaj jest bardzo istotna. To nami rządziło: budowanie tego połączenia pomiędzy sceną a widownią, między historiami czy postaciami ze sceny a widownią. Może nawet było to nieco ważniejsze niż wierność dokumentalnemu materiałowi z książki.

Występują: Magda Biegańska, Dasza Bogdan, Arkadiusz Jaskot, Łukasz Kucharzewski, Aleksandra Listwan, Zuza Motorniuk, Paweł Palcat, Anita Poddębniak, Anna Sienicka, Jakub Stefaniak, Małgorzata Urbańska. Scenografia: Anna Maria Karczmarska i Mikołaj Małek.