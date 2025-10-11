Czy w Dzień Nauczyciela szkoły będą otwarte? Co z opieką nad uczniami?

Ustawą z 27 kwietnia 1972 roku wprowadzono Dzień Nauczyciela, który obchodzony był 14 października, w dniu rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku poprzednią ustawę zastąpiła Karta Nauczyciela i od tej pory nazwę święta zmieniono na Dzień Edukacji Narodowej, obowiązujący do dziś. Do jego obchodów zostało kilka dni. Czy szkoły są tego dnia otwarte?

Reklama Reklama

Czy Dzień Nauczyciela to dzień wolny w szkołach?

Jak stanowi art. 74 ustawy – Karta Nauczyciela, „w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.

Należy więc podkreślić fakt, że jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, a nie od pracy. Nauczyciele w ramach czasu pracy realizują bowiem nie tylko zajęcia dydaktyczne, lecz także inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

14 października nauczyciele nie mają więc dnia wolnego – muszą być obecni w miejscu pracy i wykonywać tego dnia swoją pracę. Czy to oznacza, że uczniom zapewniana jest wówczas opieka, a szkoły są otwarte?