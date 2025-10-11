Czy w Dzień Nauczyciela szkoły będą otwarte? Co z opieką nad uczniami?

Aktualizacja: 11.10.2025 07:11 Publikacja: 11.10.2025 07:05
Szkoły są otwarte 14 października
Foto: Adobe Stock
Ustawą z 27 kwietnia 1972 roku wprowadzono Dzień Nauczyciela, który obchodzony był 14 października, w dniu rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku poprzednią ustawę zastąpiła Karta Nauczyciela i od tej pory nazwę święta zmieniono na Dzień Edukacji Narodowej, obowiązujący do dziś. Do jego obchodów zostało kilka dni. Czy szkoły są tego dnia otwarte?
Jak stanowi art. 74 ustawy – Karta Nauczyciela, „w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.
Należy więc podkreślić fakt, że jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, a nie od pracy. Nauczyciele w ramach czasu pracy realizują bowiem nie tylko zajęcia dydaktyczne, lecz także inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Czytaj więcej
W środę aż do północy czekali nauczyciele na zapowiadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ko...
14 października nauczyciele nie mają więc dnia wolnego – muszą być obecni w miejscu pracy i wykonywać tego dnia swoją pracę. Czy to oznacza, że uczniom zapewniana jest wówczas opieka, a szkoły są otwarte?
Szkoły są otwarte w Dniu Edukacji Narodowej. Najczęściej tego dnia odbywają się akademie, przedstawienia lub inne wydarzenia związane z tym świętem, ponadto nauczyciele mogą prowadzić także zajęcia. Jeśli się tak jednak nie dzieje, uczniowie powinni mieć możliwość przebywania na terenie placówki, na przykład na świetlicy.
Warto przyjrzeć się tutaj par. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego. Możemy w nim przeczytać, że w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła ma obowiązek organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Ponadto ma też obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w takich zajęciach organizowanych w tych dniach. Wynika z tego, że szkoła musi być otwarta w Dzień Nauczyciela i zapewniać opiekę uczniom.
Czytaj więcej
Czy szkoła bardziej sprzyja dziewczynkom niż chłopcom? Dlaczego chłopcy gorzej czytają, szybciej...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ustawą z 27 kwietnia 1972 roku wprowadzono Dzień Nauczyciela, który obchodzony był 14 października, w dniu rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku poprzednią ustawę zastąpiła Karta Nauczyciela i od tej pory nazwę święta zmieniono na Dzień Edukacji Narodowej, obowiązujący do dziś. Do jego obchodów zostało kilka dni. Czy szkoły są tego dnia otwarte?
Niech mi ktoś wytłumaczy, jak zaszycie w ministerialnym rozporządzeniu przepisu skrojonego pod dosłownie kilka o...
Od września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Jak się okazuje, to nie koniec podwyżek dla kierowców...
Zasiedzenie działki okazało się niemożliwe, bo inne osoby parkowały na niej auta i wyrzucały śmieci.
Narodowy Fundusz Zdrowia „zarabia” rocznie ponad 1,5 mld zł z tytułu leczenia obywateli Ukrainy. Koszty świadcze...
Rzecznik praw pacjenta poinformował w środę o przełomowym wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas