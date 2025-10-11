Rzeczpospolita
Czy w Dzień Nauczyciela szkoły będą otwarte? Co z opieką nad uczniami?

We wtorek 14 października obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej, zwany także Dniem Nauczyciela. Tego dnia nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Czy to oznacza wolne dla nauczycieli?

Publikacja: 11.10.2025 07:05

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn

Ustawą z 27 kwietnia 1972 roku wprowadzono Dzień Nauczyciela, który obchodzony był 14 października, w dniu rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku poprzednią ustawę zastąpiła Karta Nauczyciela i od tej pory nazwę święta zmieniono na Dzień Edukacji Narodowej, obowiązujący do dziś. Do jego obchodów zostało kilka dni. Czy szkoły są tego dnia otwarte?

Czy Dzień Nauczyciela to dzień wolny w szkołach?

Jak stanowi art. 74 ustawy – Karta Nauczyciela, „w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.

Należy więc podkreślić fakt, że jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, a nie od pracy. Nauczyciele w ramach czasu pracy realizują bowiem nie tylko zajęcia dydaktyczne, lecz także inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

14 października nauczyciele nie mają więc dnia wolnego – muszą być obecni w miejscu pracy i wykonywać tego dnia swoją pracę. Czy to oznacza, że uczniom zapewniana jest wówczas opieka, a szkoły są otwarte?

Dzień Edukacji Narodowej. Czy szkoły oferują opiekę nad uczniami?

Szkoły są otwarte w Dniu Edukacji Narodowej. Najczęściej tego dnia odbywają się akademie, przedstawienia lub inne wydarzenia związane z tym świętem, ponadto nauczyciele mogą prowadzić także zajęcia. Jeśli się tak jednak nie dzieje, uczniowie powinni mieć możliwość przebywania na terenie placówki, na przykład na świetlicy.

Warto przyjrzeć się tutaj par. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego. Możemy w nim przeczytać, że w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła ma obowiązek organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Ponadto ma też obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w takich zajęciach organizowanych w tych dniach. Wynika z tego, że szkoła musi być otwarta w Dzień Nauczyciela i zapewniać opiekę uczniom.

Źródło: rp.pl

szkoła

