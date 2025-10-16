Aktualizacja: 16.10.2025 16:51 Publikacja: 16.10.2025 16:21
Wszelkie dzieci i zstępni Pani Franciszki Żurawskiej – Malinowskiej, która zmarła w dniu 10 grudnia 1987 r. i ostatnio na stałe zamieszkiwała w Gdańsku, proszeni są o kontakt z firmą Equiom Corporate Services (Hong Kong) Limited za pośrednictwem strony w terminie jednego miesiąca od daty pierwszej publikacji niniejszego ogłoszenia.
