Wszelkie dzieci i zstępni Pani Franciszki Żurawskiej – Malinowskiej, która zmarła w dniu 10 grudnia 1987 r. i ostatnio na stałe zamieszkiwała w Gdańsku, proszeni są o kontakt z firmą Equiom Corporate Services (Hong Kong) Limited za pośrednictwem strony w terminie jednego miesiąca od daty pierwszej publikacji niniejszego ogłoszenia.

Materiał Płatny