Gminna spółka prowadzi nietypowy biznes. Nie powinna płacić podatku jak firma

Samorządowe spółki komunalne nie prowadzą typowego zarobkowego biznesu. Nie powinny więc płacić podatku od nieruchomości według stawek jak dla biznesu.

Publikacja: 23.10.2025 05:03

Warunkiem skorzystania z abolicji jest dobrowolne zgłoszenie się właściciela lub użytkownika nieruchomości, który bezumownie korzysta z dostawy wody lub odprowadzania ścieków

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Czy samorządowe zakłady i spółki komunalne powinny płacić podatek od budowli, które użytkują? Czy za grunty i budynki powinny płacić podatek według wysokich stawek przewidzianych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą? Nie jest to jednoznaczne na gruncie samych przepisów. Ostatnio jednak nastąpił zwrot w orzecznictwie, wskazujący, że działalność takich podmiotów to niekoniecznie typowy biznes. Tym samym „biznesowe” traktowanie ich nieruchomości nie musi być uzasadnione.

Typowym przykładem takich podmiotów są spółki zarządzające gminną siecią wodociągową. Są formalnie rzecz biorąc spółkami prawa handlowego. Prowadzą działalność gospodarczą, choć na ogół nie przynosi ona zysków. Ich podstawowym celem jest bowiem zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, a ich właściciel – władze gminne – najczęściej starają się, by robić to jak najtaniej, jedynie „po kosztach”. Często do takiej działalności samorządy wręcz dopłacają, a spółki komunalne bywają deficytowe.

Czy zatem prowadzenie takiego nietypowego „biznesu” przesądza o tym, że od instalacji wodno-kanalizacyjnej, będącej budowlą, trzeba płacić 2-proc. podatek od ich wartości? Czy za każdy metr kwadratowy budynku wykorzystywanego przez takie spółki trzeba płacić niemal 30-krotnie wyższą stawkę, niż lokatorzy nieprowadzący biznesu?

Działalność spółki gminnej to biznes. Tak mówi ustawa

Wiele zależy tu od sądów, które w sporach o te kwestie analizują nie tyle ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, co rather definicję działalności gospodarczej z Prawa przedsiębiorców. Ta definicja brzmi: „działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Dotychczas sądy interpretowały tę definicję raczej literalnie. Na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 20 grudnia 2023 r. (sygn. akt I SA/Go 319/23) uznał, że spółka komunalna prowadzi biznes, a jeśli nawet nie osiąga zysków, to może je osiągać. „Poza zadaniami związanymi z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, [spółka] prowadzi lub może prowadzić działalność, która ze swej istoty nastawiona jest na zysk (dochód przynieść może chociażby wynajem nieruchomości czy inne usługi dla mieszkańców)”.

Podobnego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrujący spór o opodatkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W wyroku z 7 listopada 2024 r. (sygn. akt III FSK 959/24) stwierdził wprost, że kwestia rezygnacji z zysku nie ma znaczenia przy ustaleniu podatku od nieruchomości. „Wbrew twierdzeniom strony skarżącej, działalność skarżącej ma charakter zarobkowy. Nie jest działalnością charytatywną, społeczną, kulturalną i inną (określaną mianem non profit)”– stwierdzili sędziowie.

Sądy: działalność spółki samorządowej nie jest typowym biznesem

Jednak w ostatnich miesiącach w orzecznictwie NSA zaznaczył się zwrot w kierunku nieco innego rozumienia działalności samorządowych spółek. W wyroku z 5 czerwca 2025 r. (sygn. akt III FSK 379/24) Sąd zwrócił uwagę, że o niezarobkowym charakterze ich działalności wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny. W wyrokach z 12 grudnia 2017 r. (sygn akt SK 13/15) oraz z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt 39/19) TK wskazał, że spółka z gminą jako jedynym udziałowcem w pewnych sferach może prowadzić działalność, niemającą charakteru działalności gospodarczej. Trybunał wspominał tam o działalności „w istocie rzeczy niezarobkowej, mimo że odpłatnej”. Takie też rozumowanie przyjął NSA. Wskazał, że nawet gdyby założyć, że potencjalnie infrastruktura gminnej spółki mogła teoretycznie służyć do działalności zarobkowej, to realia są takie, że do tego nie służy.

Także w wyroku z 18 lipca (sygn. akt III FSK 93/25) NSA zwrócił uwagę na brak zarobkowego charakteru działalności gminnej spółki. Zajmuje się ona m.in. wymianą wody między jeziorem a pobliską rzeką i używa do tego celu kanałów (będących budowlami). „Jeżeli w odniesieniu do spornych kanałów skarżąca nie prowadzi działalności o charakterze zarobkowym i nie ma podstaw do stwierdzenia, że budowle te mogą być potencjalnie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej spełniającej ten warunek, samo posiadanie przez ten podmiot spornych kanałów nie jest wystarczające do uznania, że powinny one być opodatkowane podatkiem od nieruchomości” – stwierdził NSA.

Opinia dla "Rzeczpospolitej"
Krzysztof Suchorab, doradca podatkowy w PwC


Ostatni zwrot w orzecznictwie NSA, dotyczący traktowania spółek komunalnych, wydaje się krokiem w dobrą stronę. Analizując przepisy o działalności gospodarczej, można dojść do wniosku, że usługi świadczone przez te podmioty wpisują się w taką działalność, a zatem używane przez nich nieruchomości i budowle powinny być opodatkowane w sposób właściwy dla biznesu.
Jednak w istocie ich działalność nie ma charakteru zarobkowego, ale jest ukierunkowana na realizację zadań własnych gminy. Budowle związane z taką działalnością nie powinny być zatem traktowane jak majątek służący prowadzeniu biznesu. Należy je zatem wyłączyć z opodatkowania.
Takie podejście z jednej strony może zmniejszyć wpływy z podatku od nieruchomości w danej gminie. Jednak należy pamiętać, że podatek pobierany od spółek komunalnych i tak jest w istocie przekładaniem z kieszeni do kieszeni w ramach jednego gminnego budżetu. Jeśli nawet gmina wykaże mniejsze wpływy z tego podatku, nie musi to dla niej być jednoznacznie niekorzystne. Taka sytuacja zwiększa bowiem szanse na subwencję z budżetu centralnego.


Samorządy Podatki Podatki i Opłaty Lokalne Podatek od Nieruchomości

