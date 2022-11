Najbliższe tygodnie mogą być decydujące nie tylko dla losów Krajowego Planu Odbudowy, ale i dla całego układu sił na prawicy. Nową rundę napięć między PiS a Solidarną Polską wywołały ostatnie sygnały dotyczące możliwości resetu z Brukselą i być może nowych pomysłów legislacyjnych związanych z wymiarem sprawiedliwości, które reset mogłyby umożliwić.

W środę do Brukseli pojechał Szymon Szynkowski vel Sęk, nowy minister do spraw europejskich. Przed wizytą wydał oświadczenie, że nie jedzie z ustępstwami, ale by sprawdzić, jakie zastrzeżenia wobec Polski ma Komisja Europejska. Jednak politycy Solidarnej Polski podkreślali, że wyjazd Szynkowskiego vel Sęka nie był z nimi konsultowany.

– Koledzy z PiS znają nasze poglądy i jesteśmy gotowi tego stanowiska bronić, jeśli zaszłaby taka potrzeba – tak podczas środowej konferencji Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski, skomentował wyjazd ministra.

W PiS nie zapadły jeszcze żadne decyzje polityczne co do nowych ustaw czy działań, które miałyby wyjść naprzeciw Brukseli. Ale im węgierski sojusznik PiS Viktor Orbán bliżej jest porozumienia z Komisją Europejską, tym bardziej ożywiona jest debata w PiS o tym, że trzeba się dogadać z Brukselą i odblokować fundusze.

– Jest świadomość we władzach PiS, że z KE trzeba wrócić do dialogu – mówi nasz informator o ostatnich posiedzeniach ścisłych władz PiS.

4,7 mld euro tyle Polska straciła już z zaliczek na Krajowy Plan Odbudowy

Inny rozmówca dodaje, że ostatnie deklaracje Ziobry i zaostrzenie retoryki to reakcja na pozytywne sygnały z PiS dotyczące otwarcia możliwości porozumienia z KE.

Kierownictwo PiS uważa bowiem, że ugrupowanie Ziobry będzie zawsze szukało różnic z partią Kaczyńskiego, idąc jeszcze mocniej w prawą stronę.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że w pierwszej kolejności, jeszcze w listopadzie, Sejm zajmie się ustawą wiatrakową (tzw. ustawa 10h). Wobec niej zastrzeżenia ma przede wszystkim Solidarna Polska. Dlatego do jej przegłosowania potrzebne będzie poparcie opozycji. Drugim potencjalnym testem dla koalicji mogą być nowe regulacje w wymiarze sprawiedliwości.

W kuluarach Sejmu powraca nazwisko przyszłego ministra sprawiedliwości z PiS, w rządzie bez Solidarnej Polski. To Przemysław Czarnek, obecnie szef resortu nauki i edukacji.

Opozycja spodziewa się destabilizacji sytuacji. Politycy Polski 2050 Szymona Hołowni przekonują, że wraz z porozumieniem z Brukselą dojdzie do przesilenia i powstanie rząd mniejszościowy, przynajmniej do wiosny. Bo nie jest przesądzone, że opozycja nie będzie popierać np. projektów dotyczących energetyki. – Jeśli przyjrzeć się głosowaniom w Sejmie, to opozycja często głosuje wspólnie z rządzącymi. Państwo przecież musi funkcjonować – tłumaczy „Rzeczpospolitej” posłanka Joanna Mucha.

Politycy PiS przekonują jednak, że nawet jeśli Solidarna Polska w najbliższych miesiącach będzie głosowała inaczej niż PiS (sam Ziobro głosował przeciwko lex Czarnek), to nie oznacza automatycznie zerwania koalicji. – Wybory będą w terminie. Rząd mniejszościowy to ostateczność w końcówce kadencji – kwituje nasz informator.