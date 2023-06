Rodzice poszli na nabożeństwo, zostawili dziecko w samochodzie. Niemowlę zmarło z przegrzania

Jak dotąd w sprawie śmierci dziecka nikogo nie zatrzymano, nikomu nie postawiono zarzutów. "Był to nieszczęśliwy wypadek" - oświadczył szef miejscowej policji Mario Augello, przekazując kondolencje rodzinie dziewczynki.

W Stanach Zjednoczonych to kolejny w ostatnich dniach przypadek śmierci dziecka w rozgrzanym samochodzie. Jak informowało CNN, w ubiegłym tygodniu jednoroczne dziecko zostało znalezione martwe w samochodzie przed szpitalem w Puyallup w stanie Waszyngton.

Według policji, przybrana matka dziecka przyjechała do pracy ok. godz. 8:00 w środę i zapomniała o maluchu w aucie. Kobieta zdała sobie sprawę z sytuacji, gdy po 9 godzinach wróciła do samochodu. Temperatura powietrza w Puyallup wynosiła tego dnia od 21 do 24 stopni Celsjusza, w chwili odnalezienia dziecka w pojeździe było ok. 43 stopni C.

Rodzina dziecka współpracuje ze śledczymi, nikomu nie postawiono zarzutów.

Według danych serwisu noheatstroke.org, w USA co roku w wyniku pozostawienia w nagrzanym samochodzie umiera średnio 38 dzieci.