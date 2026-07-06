W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie zestrzelili 519 ukraińskich dronów m.in. nad okupowanym Krymem, gdzie w ataku zginęła jedna osoba – wynika z oświadczenia Ministerstwa Obrony Rosji.

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Ukraińcy atakowali w nocy Moskwę i obwód leningradzki

Ukraińskie ataki wymierzone były w szczególności w obwód moskiewski, gdzie zniszczono 11 dronów lecących w kierunku stolicy Rosji oraz w obwód leningradzki. Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że w ostatnich atakach zestrzelono 56 ukraińskich dronów. Ust-Ługa to jeden z największych rosyjskich punktów eksportu ropy naftowej.

Według źródeł, na które powołuje się Reuters, eksport z bałtyckich portów w Primorsku i Ust-Łudze, a także z czarnomorskiego portu w Noworosyjsku osiągnął w czerwcu rekordowy poziom prawie 3 mln baryłek dziennie. Jednocześnie fala ukraińskich ataków na rafinerie ropy naftowej w Rosji doprowadziła do niedoborów paliwa, podwyżki cen i długich kolejek na stacjach benzynowych w tym kraju.

Przerwa w dostawach prądu na okupowanym Krymie po ukraińskim ataku

6 lipca informacje o atakach dronów napływały z wielu obwodów Rosji, a także z okupowanej części Ukrainy. Szef władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że w Kerczu, w wyniku ataku drona zginęła kobieta, a dwie osoby zostały ranne.

Ataki ukraińskich dronów spowodowały przerwę w dostawie prądu w Sewastopolu na Krymie, gdzie stacjonuje Flota Czarnomorska – poinformował gubernator okupowanego przez Rosję Sewastopola Michaił Razwożajew.

W obwodzie jarosławskim, położonym na północny wschód od Moskwy, dwie osoby zostały ranne odłamkami w wyniku ataku ukraińskiego drona – przekazał gubernator obwodu Michaił Jewrajew, dodając, że w nocy nad obwodem zestrzelono około 70 bezzałogowców.

Władisław Szapsza, gubernator obwodu kałuskiego, położonego na południe od Moskwy, przekazał, że drony uderzyły w teren przemysłowy w rejonie dzierżyńskim, wywołując pożar.

W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Rosja od dawna regularnie atakuje z powietrza infrastrukturę cywilną Ukrainy – w tym elektrownie, ale też bloki mieszkalne. Do ostatniego dużego ataku, w którym ucierpiało wiele budynków mieszkalnych w Kijowie, doszło tej nocy. Negocjacje mające na celu zakończenie wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.