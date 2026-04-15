Przewodniczący Tiszy ujawnił, że prezydent zapewnił go, iż powierzy mu misję utworzenia rządu. Dodał, że Sulyok przedstawił mu również harmonogram ukonstytuowania nowego parlamentu. – Prezydent zgodził się ze mną, że przekazanie władzy powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe – powiedział Magyar. – Naród węgierski dał nam tak mocną większość, że trzeba jak najszybciej zmienić władzę – dodał.

Narzekał też, że Viktor Orbán nie poinformował go o kryzysie związanym ze zmniejszeniem strategicznych zapasów ropy do 20 proc. - Rząd Fideszu nie robi nic, by temu zapobiec. Nie informuje nas o niczym. Można by oczekiwać w normalnym kraju, że premier, który odchodzi, poinformował następcę o sprawach, które są najważniejsze dla bezpieczeństwa państwa – stwierdził.

Już w niedzielę wieczorem, w swoim zwycięskim przemówieniu w Budapeszcie, Magyar wezwał prezydenta do rezygnacji. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dla zagranicznych dziennikarzy lider Tiszy zaznaczył, że oczekuje, iż Sulyok jak najszybciej zwoła inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, a następnie zrezygnuje ze stanowiska. – Powiedziałem mu, że nie jest godny działać w warunkach, w których potrzebne jest pojednanie. To była bardzo normalna rozmowa. Poprosiłem go, by nie przyjął tego jako osobistego ataku – mówił Magyar. Uzasadniał, że było wiele takich sytuacji, w których Sulyok powinien zabrać głos jako prezydent, a tego nie uczynił.

Magyar powieddział, że jeśli zostanie premierem, to jeśli Sulyok nie zrezygnuje, to „zmienimy ustawę zasadniczą”. – Sulyok obiecał, że przemyśli moje argumenty – mówił Magyar.

Możliwa zmiana węgierskiej konstytucji?

Prezydent Węgier jest wybierany przez parlament. – Mówiliśmy też o tym, czy nie warto byłoby zmienić ustawę zasadniczą tak, by pozycja prezydenta była mocniejsza i czy nie warto byłoby, żeby były bezpośrednie wybory prezydenckie – relacjonował.

W wyborach parlamentarnych w niedzielę Tisza zdobyła większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Obecnie, po przeliczeniu ponad 98 proc. głosów, ugrupowanie Magyara ma 136 miejsc w parlamencie, koalicja Fideszu i KDNP pod przewodnictwem Orbana – 57, a skrajnie prawicowy Mi Hazank – 6. W jednym okręgu jednomandatowym zarządzono powtórzenie głosowania i wciąż liczone są głosy oddane korespondencyjnie i za granicą.