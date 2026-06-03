Urząd w opublikowanym w środę komunikacie wyjaśnił, że Nocowanie.pl to platforma, która umożliwia rezerwację noclegu w Polsce lub za granicą. Prezes Urzędu postawił spółce zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK kwestionuje m.in. praktyki związane z publikowaniem opinii o miejscach noclegowych. Postępowanie może się zakończyć nałożeniem kary do 10 proc. ubiegłorocznego obrotu.

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Zastrzeżenia dotyczą nieinformowania, czy recenzje pochodzą od osób, które rzeczywiście skorzystały z oferty. UOKiK wyjaśnił, że zgodnie z prawem, jeśli na stronie internetowej pojawiają się opinie użytkowników, to przedsiębiorca musi podać, czy je weryfikuje i w jaki sposób. Ma to umożliwić konsumentom sprawdzenie, czy są one wiarygodne – m.in. czy wystawiły je osoby, które rzeczywiście nocowały w danym miejscu.

„Nie spełniając tego obowiązku, spółka Nocowanie.pl może wprowadzać użytkowników swojego serwisu w błąd, a konsumenci mogą mieć mylne przekonanie, że recenzje wystawiły osoby, które faktycznie nocowały w danym miejscu” – wskazał, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Znikające recenzje miejsc noclegowych

Urząd relacjonuje, że Nocowanie.pl umożliwia właścicielom obiektów rezygnację z wyświetlania panelu ocen. Oznacza to, że znikają dotychczas opublikowane opinie i nie można dodawać nowych, a właściciel obiektu może też w dowolnym momencie przywrócić tę funkcję. Takie praktyki budzą zastrzeżenia Urzędu, ponieważ – jego zdaniem – mogą umożliwiać ukrywanie negatywnych recenzji, a w efekcie manipulowanie ocenami.

„Właściciel obiektu może dowolnie decydować, kiedy znikną recenzje, np. jeśli ma dużo ocen negatywnych, a kiedy się pojawią, np. gdy znowu zacznie otrzymywać pozytywne opinie. Nocowanie.pl nie informuje o tym, że umożliwia przedsiębiorcom ingerencję w recenzje” – zauważył UOKiK.

Chróstny podkreślił, że możliwość wyłączania, a następnie włączania panelu ocen stwarza ryzyko manipulacji. „Konsument widząc ofertę bez recenzji, nie wie czy ich nie było, czy też właściciel obiektu przestał je pokazywać, bo były dla niego niekorzystne. Przypominam, że zniekształcanie opinii konsumentów o produktach czy usługach, w tym ukrywanie negatywnych ocen, jest nieuczciwą praktyką rynkową” – podkreślił prezes Urzędu.

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Inne zarzuty UOKiK pod adresem Nocowanie.pl

Urząd zarzuca spółce także niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, gdyż – jak twierdzi – na podstronie z ofertami noclegu brakuje informacji o tym, czy „gospodarz” jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną. W ocenie UOKiK może to utrudnić konsumentom ocenę tego, czy zawierana transakcja będzie umową konsumencką, a więc czy będą im przysługiwać prawa konsumenta.

„Ponadto konsumenci mogą nie wiedzieć, jaką rolę w procesie rezerwacji pełni portal Nocowanie.pl. Z regulaminu dostępnego na stronie WWW wynika, że serwis udostępnia platformę internetową oraz kontakty do właścicieli obiektów, ale nie jest stroną umowy. Jednocześnie w przypadku problemów może zapewnić konsumentowi inny nocleg. Taka informacja powinna być jasno przedstawiona na stronie” – dodał UOKiK.

Inne zarzuty dotyczą braku informacji o tym, że m.in. rezerwację online oraz związaną z nią płatność będą obsługiwać współpracujące z Nocowanie.pl podmioty zarejestrowane na Węgrzech: Szallas.hu Zrt lub Szallas Group Zrt. Ponadto, przy ofertach rezerwacji online brakuje linku do właściwego regulaminu, a – jak podał UOKiK – jest on „ukryty” wśród różnych regulaminów, co utrudnia konsumentowi odnalezienie go.