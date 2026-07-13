Dane o zarobkach lekarzy w koszalińskim szpitalu zostały ujawnione przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Listę 320 zanonimizowanych pozycji o łącznej wartości ponad 119 mln zł opublikował w mediach społecznościowych lokalny radny Błażej Papiernik.

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Siedemnaście rocznych wypłat powyżej miliona złotych

W zestawieniu znalazło się 17 rocznych wypłat, które przekroczyły próg miliona złotych. Ich zsumowana wartość wynosi blisko 23,72 mln zł, co stanowi niemal 20 proc. całego budżetu ujętego w wykazie. Najwyższa roczna wypłata wykazana w dokumencie wyniosła dokładnie 2 599 725,67 zł. W przeliczeniu daje to kwotę ponad 216,6 tys. zł miesięcznie. Kolejne najwyższe roczne pozycje w zestawieniu to odpowiednio:

• 2 111 046,10 zł,

• 1 985 746,46 zł,

• 1 625 983,93 zł,

• 1 516 522,00 zł.

Radny pyta o strukturę wydatków

Strukturę finansowania placówki krytycznie ocenił radny Błażej Papiernik. „Nie mam słów. Okazuje się, że ogromną część budżetu pochłaniają właśnie wynagrodzenia lekarzy. Gdzie w tym wszystkim są pacjenci?” – czytamy we wpisie Papiernika zamieszczonego w mediach społecznościowych.

Według jego oceny na liście mogą pojawiać się powtarzające się inicjały tych samych osób. Oznaczałoby to, że po zsumowaniu poszczególnych umów przypisanych do konkretnego medyka, liczba lekarzy z milionowymi zarobkami mogłaby wzrosnąć z kilkunastu do ponad 20 osób, a zdecydowana większość zarobiła ponad pół miliona złotych.

Statystyki zarobków w koszalińskim szpitalu

Analiza opublikowana przez portal ekoszalin.pl wskazuje, że rekordowe kontrakty zniekształcają ogólny obraz struktury płac w placówce. Choć średnie roczne wynagrodzenie przypadające na jedną pozycję wynosi 372 246,57 zł (około 31 020,55 zł miesięcznie), to mediana uplasowała się na poziomie 267 310,54 zł.

Oznacza to, że połowa wykazanych w dokumencie stawek była niższa od tej kwoty, a druga połowa wyższa. Różnica między średnią a medianą obrazuje wpływ najwyższych wypłat na wynik ogólny. Najniższa pozycja w tabeli to zaledwie 3 tys. zł, co – jak wskazuje lokalny portal – prawdopodobnie dotyczy pojedynczego zlecenia lub ograniczonego okresu współpracy.

Brak kluczowych danych w zestawieniu

Miejscowe media zauważają, że udostępniony przez Watchdog Polska dokument nie pozwala na ustalenie merytorycznego uzasadnienia najwyższych wypłat. Rejestr nie zawiera informacji o liczbie przepracowanych godzin, posiadanych specjalizacjach ani formie prawnej zatrudnienia. Nie wiadomo, czy kwoty dotyczą umów o pracę, czy kontraktów cywilnoprawnych i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Wysokie zarobki mogą wynikać z łączenia pracy na oddziale z całodobowymi dyżurami, kierowaniem jednostkami medycznymi czy realizacją wysokospecjalistycznych procedur.