Liczba potwierdzonych zakażeń wirusem ebola w Demokratycznej Republice Konga wynosi ponad 1 tys.
Władze Demokratycznej Republiki Konga (DRK) podały we wtorek, że liczba potwierdzonych zakażeń wirusem ebola wzrosła do 1094. Rząd w Kinszasie przekazał też, że z powodu infekcji zmarło 277 osób. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) epidemia rozwija się najszybciej ze wszystkich dotychczasowych.
Szef wydziału ds. szybkiego ostrzegania i reagowania na zagrożenia zdrowia publicznego WHO, Abdirahman Mahamud wyjaśnił, że ocena powstała na podstawie porównania liczby zakażeń w pierwszym miesiącu każdej z dotychczas ogłaszanych epidemii. Dodał, że obecna epidemia szczepu bundibugyo została wykryta zbyt późno i zbyt późno została ogłoszona.
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Prowincja Ituri, we wschodniej części DRK, uchodzi za epicentrum epidemii. We wtorek resort zdrowia sąsiedniej Ugandy poinformował o pierwszym od 18 dni potwierdzonym przypadku zakażenia wirusem ebola w tym kraju, a 20. w sumie.
Obecną 17. epidemię eboli od wykrycia tej choroby w 1976 r., ogłoszono w piątek 15 maja, niespełna pół roku po poprzedniej, która oficjalnie zakończyła się pod koniec 2025 r. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat z powodu wirusa w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tys. osób. Najtragiczniejsza w skutkach epidemia w DRK z lat 2018–2020 pochłonęła prawie 2,3 tys. ofiar śmiertelnych.
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Wirus ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.
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