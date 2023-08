The Weeknd, czyli Starboy wylądował w Warszawie

Skąpy był jedynie w kwestii telebimów. Tylko po to, by wynagrodzić oddalenie i brak zbliżeń nagłym pojawieniem się blisko fanów w różnych sektorach płyty. Wtedy wywoływał tam totalną histeria, emocje sięgały zenitu, a temperatura podnosiły także pióropusze ognia wybuchające pośród nowojorskich wieżowców i ponad wybiegiem sceny, a także lasery tnące powietrze. Wyreżyserowanymi kolorami pulsowali też fani, każdy otrzymał bowiem zdalnie sterowaną bransoletkę. Tylko tancerki zachowały nieskazitelną biel kostiumów.

Usłyszeliśmy “Dawn FM”, tytułową kompozycję i uwerturę najnowszej płyty, przypominająca reklamówkę stacji radiowej, która pozwoli wyjść z mroku i cieszyć się życiem wolnym od cierpienia. Przedłużając promocję nowego krążka The Weeknd zaproponował taneczny „Take My Breath” w stylu Diany Ross. W “Sacrifice” o wiele większą role odegrał głos wokalisty operujący w wysokich rejestrach.

Koncert przypominał didżejski set, zaś płyta Narodowego stała się największym parkietem w Warszawie, gdzie rytm dyktowały remiksy – najczęściej Swedish House Mafia. Mieliśmy też paradę duetów The Weeknda – z Gesaffelstein (“Lost in the Fire”).

Mający mocną, jeśli nie najmocniejszą pozycję we współczesnym showbiznesie wokalista nie bał się też wykonywać przebojów swoich wielkich rywali bądź przyjaciół. Usłyszeliśmy „Hurricane” Kanye Westa, “Crew Love” Drake’a, a także “Another One of Me” Diddy’ego, co jest sporą sztuką, ponieważ sam autor tej piosenki nie wydał. Dopiero przed „Faith” zdjął maskę.

Nie mogło zabraknąć spokojniejszego motywu „Die For You” i śpiewanego oraz rapowanego na zmianę „Starboy”, który na Spotify ma już kosmiczną liczbę odtworzeni – 2,6 miliardy!