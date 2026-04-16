Wyrok dotyczy 53-letniego Krzysztofa i 36-letniego Jakuba, którzy mieszkają w Berlinie. Związek małżeński zawarli 13 maja 2022 we Frankfurcie nad Odrą. Jak podaje portal tvn24.pl, o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa zabiegali, by zabezpieczyć wspólny majątek. Pan Krzysztof prowadzi bowiem działalność w Polsce i tu ma część swojego majątku.

Reklama Reklama

Urząd Stanu Cywilnego w Słubicach odmówił transkrypcji niemieckiego aktu małżeństwa, a jego decyzję podtrzymał wojewoda lubelski. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który w środę 15 kwietnia wydał wyrok, nakazując przetłumaczenie dokumentu oraz wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego w Polsce w ciągu 30 dni.

Precedensowy wyrok NSA

WSA powołał się na precedensowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca. Wynika z niego, że polskie urzędy nie mogą odmawiać przeniesienia do polskich akt stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego legalne zawarcie małżeństwa jednopłciowego za granicą. NSA wyraźnie zastrzegł jednak, że oddzielnym zagadnieniem jest zakres uznania skutków tej transkrypcji na terenie Polski w obszarze prawa publicznego i prywatnego, a także administracyjnego, podatkowego, cywilnego czy rodzinnego itd. Odniesienie się do tego zagadnienia przekracza bowiem granice kontroli instancyjnej w spornej sprawie. NSA podkreślił też, że przepisy prawa unijnego nie nakładają na państwa członkowskie obowiązku wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego instytucji małżeństwa osób tej samej płci.

Przypomnijmy, iż wyrok ten jest pokłosiem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który w listopadzie 2025 r. odpowiadając na pytania polskiego sądu stwierdził, że państwo członkowskie UE, w tym Polska, nie musi umożliwiać zawierania małżeństw osób tej samej płci, ale ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim.

Jak swoją decyzję uzasadnił sąd w Gorzowie

W uzasadnieniu środowego wyroku sędzia Jacek Jaśkiewicz podkreślił, że brak transkrypcji narusza swobody przemieszczania osób, co jest naruszeniem praw podstawowych, które wynikają z traktatów unijnych. Zgodnie z wyrokiem NSA, przeniesienie w drodze transkrypcji dokumentów to jedyny skuteczny sposób, który gwarantuje ochronę prawną na terenie UE, nie narusza autonomii krajowej. - Prawodawstwo w Polsce nie wypracowało innych praw ochrony dla osób zawierających małżeństwa jednopłciowe za granicą poza transkrypcją - zaznaczył sędzia Jacek Jaśkiewicz cytowany przez portal tvn24.pl.

Wyrok WSA w Gorzowie nie jest prawomocny.