Od 4 maja 2026 r. obywatele Ukrainy posiadający numer PESEL ze statusem UKR mogą składać wnioski o wydanie karty pobytu z adnotacją „Poprzednio posiadacz ochrony czasowej” (tzw. karty pobytu CUKR). Można to zrobić za pomocą portalu Moduł Obsługi Spraw – MOS.

Od 4 maja wchodzą nowe przepisy. Wnioski tylko drogą elektroniczną

27 kwietnia 2026 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nową wersję systemu teleinformatycznego MOS – portalu do składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce w formie elektronicznej.

Od 4 maja obywatele Ukrainy mogą z niego skorzystać, by złożyć wniosek o wydanie karty pobytu z adnotacją „Poprzednio posiadacz ochrony czasowej”, czyli tzw. karty pobytu CUKR. Można to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą portalu MOS, do 4 marca 2027 r.

„Karta pobytu zostanie wydana na 3 lata. Natomiast z obecnie dostępnych informacji wynika, że status UKR będzie ważny tylko do 04.03.2027 r.” – informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Aby złożyć wniosek należy założyć nowe konto w systemie MOS i zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl. Wniosek wymaga podpisu elektronicznego – w tym celu konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub e-dowodu.

Czym jest karta pobytu CUKR? Kto może się o nią ubiegać?

Karta pobytu CUKR to dokument potwierdzający udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na specjalnych warunkach, wydawany na 3 lata. Jest ona wydawana osobom ze statusem UKR, które chcą przejść z ochrony czasowej na zezwolenie na pobyt czasowy.

O kartę tę mogą ubiegać się osoby, które korzystają z ochrony czasowej w Polsce, a ich legalny pobyt potwierdza posiadany PESEL UKR. Dotyczy to:

obywateli Ukrainy i niektórych członków ich rodzin (małżonków, małoletnich dzieci, małoletnich dzieci ich małżonków, członków najbliższej rodziny, którzy mają Kartę Polaka), którzy przyjechali do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu działań wojennych i chcą zostać w Polsce;

dzieci urodzonych w Polsce po 23 lutego 2022 r., których matki przyjechały do Polski po 23 lutego 2022 r. i mają kartę pobytu CUKR.

Co daje karta pobytu CUKR? Ważne zmiany dla pracowników z Ukrainy

Posiadacz karty pobytu CUKR uzyskuje zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce Pozwala mu to na pełny dostęp do rynku pracy i prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatele Polski. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe zezwolenie na pracę.

Karta pobytu CUKR uprawnia także do korzystania ze wszystkich uprawnień przewidzianych dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Wraz z ważnym dokumentem podróży uprawnia również do podróżowania po strefie Schengen przez okres do 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Okres pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu CUKR będzie się także wliczał do okresu wymaganego do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.