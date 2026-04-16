Koncern został założony w 1901 r. przez farmaceutę Gedeona Richtera, który otworzył w Budapeszcie aptekę „Pod Orłem”. Natomiast już rok później powstał pierwszy autorski preparat oparty na adrenalinie. Wczesna specjalizacja, szczególnie w obszarze ginekologii, stała się fundamentem dalszego rozwoju i do dziś pozostaje jednym z istotnych kierunków działalności spółki.

W kolejnych latach działalność szybko przeniosła się na większą skalę – powstała nowoczesna fabryka w Kőbányi, która umożliwiła rozwój produkcji i badań. Firma wprowadzała kolejne produkty, w tym lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy będący jedną z form aspiryny oraz środek dezynfekcyjny w postaci tabletek nadtlenku wodoru, które odegrały istotną rolę w medycynie i przyczyniły się do rozpoznawalności marki poza Węgrami.

Ekspansja zagraniczna rozpoczęła się już w 1908 r., a w 1923 r. uruchomiono pierwszą spółkę zależną za granicą. Pod koniec lat 20. produkty firmy były obecne nie tylko w Europie, ale także w Ameryce Południowej i części Azji, co, jak wskazuje spółka, na trwałe ukształtowało jej międzynarodowy charakter.

Rozbudowa zakładu Gedeon Richter w Polsce

Na początku lat 90. Gedeon Richter stał się spółką notowaną na giełdzie. W Polsce firma działa od 1994 r. i zatrudnia ponad 850 osób. Jej siedziba znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, gdzie funkcjonuje centrum badawcze (jedno z największych w regionie) oraz zakład produkcyjny. Jak podaje Gedeon Richter, zakład jest obecnie rozbudowywany w ramach największej inwestycji w Polsce.

Obecnie Gedeon Richter przeznacza około 10 proc. rocznych przychodów na badania i rozwój. Działalność koncernu koncentruje się m.in. na obszarach zdrowia kobiet, chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz biotechnologii, w tym leków biopodobnych. Portfolio spółki obejmuje także leki generyczne oraz substancje czynne (API), które są produkowane w Europie.