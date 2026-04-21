Jak podaje portal Rynek Zdrowia, 14 kwietnia Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne dwóch kolejnych szpitali, dotyczące wynagrodzeń pielęgniarek. Chodzi o Szpital Powiatowy w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Sąd Najwyższy zdecydował na korzyść pielęgniarek. W grę wchodzą wysokie odszkodowania

Pielęgniarki ze szpitala w Wodzisławiu Śląskim zdecydowały się wejść na drogę sądową w związku z wypowiedzeniami zmieniającymi warunki ich pracy i płacy. Podobnych postępowań jest znacznie więcej. Tylko w tej placówce łącznie dotyczą one 14 pielęgniarek.

– Jest to pierwsza z wygranych, jeżeli chodzi o szpital w Wodzisławiu Śląskim. Kolejne dwie skargi oczekują na rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Czekamy na wyznaczenie terminów posiedzeń – wyjaśnia w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia Kinga Martuszewska, adwokatka reprezentująca pielęgniarki.

Sąd Najwyższy oddalił również skargę szpitala powiatowego w Pińczowie. W tym przypadku sprawa dotyczyła 7 pielęgniarek z tytułem magistra i specjalizacją, które zostały zaszeregowane do niższej grupy płacowej.

– Roszczenie dotyczy 1,5 roku wstecz i sięga ok. 50 tys. zł na osobę, plus odsetki – powiedziała portalowi Rynek Zdrowia mecenas Teresa Kaczyńska-Kochaniec.

W ubiegłym roku korzystne dla pracowników postanowienia Sądu Najwyższego zapadły w sprawie szpitali w Jastrzębiu-Zdroju, Tarnowie, Suchej Beskidzkiej i Krakowie.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

O co chodzi w sporze? Lawina pozwów ruszyła po zmianie przepisów w 2022 r.

Nowelizacja ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która została wprowadzona w 2022 r. zaszeregowała pielęgniarki i położne do trzech grup płacowych w zależności od wymaganych kwalifikacji. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją.

Jak wyjaśnia portal Rynek Zdrowia, do sądu poszła część pielęgniarek, które mimo posiadanych kwalifikacji zostały zaszeregowane przez dyrektorów szpitali do niższych grup. Pozwy złożyły również pielęgniarki z niższymi kwalifikacjami, które nie zgadzają się na dysproporcje płacowe w zawodzie. Trzeci rodzaj spraw dotyczy braku uznania wyższych kwalifikacji nabytych już po wprowadzeniu ustawy.

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, tego typu pozwów w kraju są tysiące. Jak mówią prawnicy reprezentujący pielęgniarki, wartość poszczególnych roszczeń może sięgać nawet 100 tys. zł.

Czytaj więcej: Sąd Najwyższy zdecydował ws. wynagrodzeń pielęgniarek. Zapadają kolejne wyroki